El número tres de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Fernando Francés, ha presentado este lunes su dimisión acorralado por varias polémicas. Lo hace apenas cuatro meses después de asumir el puesto.

Francés destaca en un escrito dirigido a la consejera del Cultura, Patricia del Pozo, que las razones para dejar su puesto están relacionadas directamente con el hecho de que "los criterios basados en el conocimiento del sector, en la selección por la calidad, en la ausencia absoluta de sectarismo político y en el pragmatismo en la gestión, no han sido comprendidos ni en parte aceptados por quienes tienen dentro de la Consejería las responsabilidades más altas".

Añada el ya exsecretario de Cultura de la Junta que "nunca antes me había quemado tanto en un trabajo en tan poco tiempo. La ilusión se ha evaporado", y añade que "la energía que he tenido que poner en cada logro no me compensa en lo personal".

En el mismo escriño sostiene que "a la gestión de lo público le iría mucho mejor si se le aplicasen modelos sin prejuicio alguno, de la experiencia civil y privada, en la que aspectos como oportunidad política no se tienen en cuenta porque lo importante es conseguir los objetivos para que el ciudadano pueda disfrutar de servicios públicos óptimos y en el menor tiempo posible".

Fuentes de la Consejería de Cultura señalan que el cese de Fernando Francés se produce "por motivos personales". Por ahora, no hay sustituto designado para cubrir su puesto.

La consejera de Cultura ha agradecido a Francés su trabajo en los alrededor de seis meses que ha ocupado dicho cargo en su departamento y ha expresado su deseo de que, como persona vinculada al mundo de la cultura y el arte contemporáneo, pueda "seguir aportando a la cultura andaluza" en el futuro, según han apuntado las mismas fuentes.

POLÉMICA SOBRE LA GESTIÓN DEL CAC MÁLAGA

Francés fue nombrado como secretario general de Innovación Cultural y Museos el pasado mes de febrero, una elección por la que desde la oposición se pidieron explicaciones a la consejera por supuesta incompatibilidad para ejercer el cargo por su vinculación con la empresa Gestión Cultural y Comunicación.

La consejera, Patricia del Pozo, defendió en sede parlamentaria, no obstante, que Francés dejó de ser el propietario de dicha empresa un día antes de ser nombrado en el cargo por el Gobierno andaluz, por lo que no existía ningún tipo de incompatibilidad ni irregularidad al respecto.

En paralelo, el Ayuntamiento de Málaga seguía con el proceso de contratación de la empresa que gestionará el CAC en los próximos. También polémica en este asunto por los recursos que presentaron algunas de las empresas que se presentaron al concurso. Finalmente la gestión del CAC seguirá en manos de la misma sociedad que dirigía Francés. La mesa de contratación del concurso público baremó su propuesta como la mejor.

CASO INVADER

Una de las mayores polémicas que rodean a Francés es por su supuesta relación con el artista Invader investigado por un juzgado de Málaga por colocar una serie de mosaicos de cerámica en edificios y espacios protegidos (BIC). La Fiscalía de Málaga ya rechaza el pasado mes de junio que se archive la causa contra Francés por este asunto. El fiscal considera que existen indicios desde el inicio del procedimiento y que se han concretado a lo largo de la instrucción que se lleva a cabo.

El abogado defensor de Francés solicitó al Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, que lleva el caso, el sobreseimiento provisional de la causa para su representado, argumentado en que no está justificada debidamente la existencia del delito que motivó el inicio de la causa. Ante eso, el fiscal remitió un escrito, oponiéndose a dicho archivo y señalando que el posible sobreseimiento no podría tener encaje en ese argumento de que no está debidamente justificada la perpetración del delito, pues considera que existen indicios desde el inicio del procedimiento y que se han concretado a lo largo de la instrucción que se lleva a cabo.

CITADO ANTE EL JUEZ POR SUPUESTA AGRESIÓN

A principios de julio un juzgado citaba al responsable de Cultura y Museos de la Junta de Andalucía por abofetear a una artista. Se trata de una denuncia por una presunta agresión a la artista Marina Vargas. Ella denunció que Francés la abofeteó y humilló públicamente en la Feria de Arte de Santander, el 15 de julio del año pasado. El próximo 23 de octubre, Francés deberá acudir a declarar como denunciado ante el juzgado de Instrucción número cuatro de Santander por un presunto delito leve de lesiones.

POLÉMICA COMPRA DE CUADROS

Por otro lado, también el pasado mes se conocía la decisión de la Fiscalía de Málaga de archivar una investigación abierta a Fernando Francés por su etapa como director del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, en relación con las supuestas irregularidades en la compra de cuadros al no apreciar ningún ilícito penal.

Nacido en Torrelavega (Cantabria), en 1961, Francés ha sido director del CAC Málaga (Premio Público Mejor Institución Cultural 2008), del MAD Antequera, y Chief Curator de la Colección de Arte Contemporáneo Fundación Coca-Cola. Además, ha sido miembro de la comisión de adquisiciones de Es Baluard Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma y director de Málaga Arte Urbano Soho, según se recoge en su currículum difundido por la Junta.

Igualmente, ha sido editor de la revista 'Arte y Parte', director de ArcoNoticias, en ARCO y escritor de más de 500 artículos y críticas de arte. Ha impartido decenas de conferencias y seminarios en universidades, museos y ferias de arte de todo el mundo. También ha sido asesor y redactor de la Candidatura de Málaga a Ciudad Europea de la Cultura 2016.