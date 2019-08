Los policías son para el verano

Para la próxima primavera está previsto que se incorporen a la Policía Local de Aranda como agentes en práctica las doce personas que han superado el concurso-oposición que el Ayuntamiento convocó para dotar a este cuerpo de 22 nuevas plazas. Aunque el proceso se inició con 377 aspirantes, sólo una docena quedaron en pie para someterse a las pruebas médicas, en las que todos resultaron aptos. Ahora tendrán que afrontar la fase de formación en la academia de Ávila por un período de seis meses, en una convocatoria extraordinaria, para luego realizar las prácticas durante tres meses en Aranda antes de ocupar la plaza a todos los efectos a principios del verano. “Estamos hablando de que para el verano tendremos a esos doce agentes totalmente formados y disponibles”, apunta Fernando Chico, el concejal de Seguridad Ciudadana.

De las doce personas que han aprobado hay dos de Aranda que, en teoría, tendrían mayores expectativas de quedarse en esta localidad. Fernando Chico reconoce que es muy probable que una parte del resto acaben abandonando este cuerpo para incorporarse en alguna otra localidad que pueda resultar más atractiva por cercanía a su logar de origen u otras circunstancias. Es lo que ocurrió en la convocatoria anterior para cubrir cuatro plazas, que dos de ellos han anunciado su intención de renunciar a la plaza para incorporarse a la plantilla de la capital burgalesa, donde también han conseguido imponerse en las oposiciones. “Eso será más difícil, porque sí que es cierto que cuando la gente oposita, se dedica a prepararse y, ya que ha estudiado una materia, se dedica a presentarse en todos aquellos lugares en los que tiene esa posibilidad y luego moverse para acercarse a su lugar de origen”, comenta el edil, que confía en que “en un principio, muchos se quedarán aquí, pero otros siguen otros en otros procedimientos opositando y está claro que cuanto más se acerquen a su casa, seguirán optando por esos destinos”.

Por otra parte, el concejal responsable del área está esperando todavía el informe técnico que determine cómo aplicar el plus de disponibilidad permanente que a finales del mandato anterior se les prometió a los agentes que se comprometieron a cubrir la falta de efectivos asumiendo más trabajo. El informe determinará si es necesario o no que el asunto se apruebe en un pleno. “Estamos a falta de los informes técnicos y en el momento que estén daremos debida cuenta y lo pondremos en marcha, porque lo que no puede ser es que se haya prometido una cosa a nuestros agentes y no se haya cumplido a la fecha de hoy”, concluye Chico.