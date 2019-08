Prohibido jugar al balón en la plaza

La entidad local de La Aguilera ha decidido este verano prohibir a los mayores de 8 años que jueguen al balón en la Plaza Mayor para evitar molestias a los residentes. Se da la circunstancia de que la vecina que más se ha quejado ha entrado de concejal tras las últimas elecciones, aunque el alcalde asegura que la decisión no ha sido cosa suya, sino de todo el pleno. “Una vecina ya el año pasado tuvo que cambiar la antena y soportar los balonazos a la puerta, las persianas y siempre que sale les dice que no jueguen ahí, que se vayan al frontón, pero no le hacen caso”, comenta Luciano Burgos.

Como alternativa a este lugar, el alcalde propone que jueguen en el frontón, habilitado al efecto todos los días del verano, excepto los domingos de siete a nueve de la tarde. La medida ha suscitado una cierta polémica entre los que la apoyan y los que se quejan de que La Aguilera no dispone de instalaciones adecuadas para la práctica de este deporte: el campo de fútbol se encuentra a más de un kilómetro del casco urbano sus dimensiones son muy limitadas y carece de iluminación, y tampoco consideran que el frontón sea el sitio más adecuado.

Luciano Burgos dice que el Ayuntamiento no puede plegarse a las exigencias de determinadas personas que no residen en La Aguilera más que en verano. “Es que los niños quieren que les ponga luz en el campo de fútbol por si les apetece a las doce de la noche jugar, puedan hacerlo, pero es que eso no lo tiene ni Aranda”, asevera el alcalde.

Uno de los detractores de esta medida ha hecho público un escrito que reproducimos en su integridad:

“Resulta que desde hace muchos años, alrededor de 26, tenemos una plaza en condiciones perfectas para que los niñ@s jueguen en el pueblo, iluminada, libre de barreras arquitectónicas, mas o menos llana y en la que nunca nadie nos prohibió jugar y disfrutar de ella. Es triste que gracias a algun@s vecinos de esa plaza, en la que os puedo asegurar que han jugado ellos y sus hij@s, se queden sin poder disfrutar los pocos niños y niñas que hay en mi pueblo— barrio de Aranda.

Os invito a ver las instalaciones deportivas que existen en la Aguilera. Un campo de fútbol en el convento de San Pedro Regalado, a 1,2 km de casco urbano, sin iluminación, de pequeñas dimensiones y que tras la conversión de un camino de tierra por uno de hormigón se quedó sin media banda y un córner. También tenemos según el bando un frontón "habilitado para jugar al fútbol", yo toda la vida lo he conocido como trinquete por tener 2 paredes y media, también sin iluminación y que como le des un poco fuerte lo mismo recibes la pelota tras rodar 3 peldaños de medio metro cada uno para acabar contra una barandilla de fundido( yo ya lo he probado alguna vez a eso no os invito), carente de porterías y sin marcar.

No es de extrañar que los pueblos se queden sin gente si algun@s vienen dos semanas y les molesta el rebuzno del burro, el castañetear de la cigüeñas, que los niñ@s jueguen, y que el Evaristo ronque”.