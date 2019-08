El Ayuntamiento de Barcelona defiende el derecho al 'topless' en las piscinas públicas

La queja de un grupo de mujeres que se hacen llamar “Mugrons Lliures” (Pezones Libres) ha llevado al ayuntamiento a recordar a todas las empresas concesionarias de piscinas públicas que las mujeres deben poder bañarse con el torso desnudo tanto las exteriores como las climatizadas. La teniente de alcalde, Janet Sanz ha explicado esta mañana que están previstas sanciones si no cumplen:

"Se ha reiterado que la normativa no establece ningún tipo de prohibición respecto al topless y por tanto todas las recomendaciones que nos plantee la Oficina de No Discriminación las atenderemos y si no se cumple la normativa y tenemos algún tipo de queja incorporaremos otros elementos, como por ejemplo las sanciones"

“Mugrons lliures” presentó una queja en la Oficina de la No Discriminación que hizo un exhaustivo informe jurídico donde les da la razón y que ahora ha servido al Ayuntamiento para volver a llamar la atención a las empresas. Los motivos son incomprensibles según las mujeres que representan este colectivo. Mariona Trabal, fundadora del colectivo ha dicho en la Cadena SER que confía que no sean necesarias las sanciones:

"Me parece bien, pero confío en que no será necesario. Ojalá las cosas no se consigan porque hay detrás una sanción sino porque las personas responsables de las piscinas vean claro que lo que se estrá pidiendo es la igualdad de las mujeres respecto de los hombres y no sea preciso hablar de sanciones. Pero si tiene que ser así, será así"

Que hay niños, que son una provocación para los hombres o motivos de higiene son algunas de las excusas que han tenido que soportar las mujeres como argumentos para prohibir el topless.

En el resto de Cataluña no hay un criterio común y depende de cada ayuntamiento. Mientras algunos como Sabadell o Girona han levantado la prohibición, en otros como Cardona o Figueres mantienen la restricción.