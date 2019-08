Las víctimas de violencia de género en Euskadi tardan 11 años y 7 meses en verbalizarlo

A pesar de que los expertos insisten en que no hay un perfil, el estudio realizado por la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género lo que sí confirma es que hay razones por las que no se denuncia, como la culpa o la vergüenza, y motivos para romper el silencio, como que los hijos se están dando cuenta de la situación. Lo sorprendente es la tardanza para dar el paso. La media en el Estado, según las encuestas realizadas, es de 8 años y 8 meses y Euskadi se sitúa entre las Comunidades Autónomas en las que más cuesta contarlo o denunciar.

En nuestro caso, se estima que es una media de 11 años y 7 meses, solo superada por Canarias, Aragón y La Rioja. Según las conclusiones de este estudio, las mujeres con un máster, doctorado o posgrado son las que, de media, necesitan más tiempo, seguidas de las que tienen estudios primarios. Por tramos de edad, las que tardan menos son las que tienen entre 18 y 25 años (casi tres años de media) y, las que más, las mayores de 65 años, que según este informe pueden llegar a superar los 26 años de silencio.

La principal razón que dieron las mujeres encuestadas para no verbalizar su situación de violencia fue el miedo a su agresor, seguida de la creencia de que podían resolverlo solas y en un 36% el no reconocimiento como víctima. Según este estudio, una de cada cuatro mujeres encuestadas pidió ayuda o denunció por el apoyo de una persona de su entorno, un 54% porque se encontraba mal psicológicamente, un 41% por las característica de la última agresión y en un 30% de los casos porque sus hijos se estaban dando cuenta. Los hijos e hijas son precisamente motivo de retraso para la denuncia. A más hijos, más tarde. Según la encuesta, aquellas que tienen tres o más tardan en el Estado 12 años y dos meses frente a los tres años y cinco meses de quienes no tienen. También ocurre si atendemos a la situación legal respecto al agresor. Las casadas necesitan 12 años y un mes de media para contar su situación, mientras que las parejas de hecho o las solteras tardan una media de seis años y medio en hacerlo.