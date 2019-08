Kulboka, la perla lituana, tiene 21 años y mide 2.08 m. Con él, Rafa Pueyo y Mumbrú prácticamente completan el quinteto que querían para el perímetro de su equipo. Ya tiene los cuatro exteriores que querían cuando se pusieron a concretar el equipo para el retorno a la ACB. Falta ahora ver si pueden hacerse con los servicios de Sumajlomanic, el ex jugador de Breogán. Para el cuerpo técnico no solo será un buen jugador por su capacidad anotadora si no para la captura de rebotes.

