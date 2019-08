Carmelo no descarta más rescisiones

Carmelo del Pozo aprovechó la presentación de Luis Ruiz para repasar los nombres propios del mercado. El segoviano quiso dejar claro que el rigor económico es fundamental en todas la operaciones que lleva a cabo desde su llegad a la Plaza de Pontevedra. Defiende que ese es el motivo por el que algunas de ellas son tan largas. “Pienso mucho en el Depor, más de lo que la gente cree”. Del Pozo entiende que es fundamental mirar “a futuro” y no solo “a presente”. Para el director deportivo, esta visión no es compartida por algunos que “no lo piensan, pero es muy importante”. Carmelo explicó que “A día de hoy… el equipo puede competir. Una masa salarial que puede manejarla con cierto criterio. Influyen los deseos de los jugadores. El equilibrio económico está por encima de muchas cosas”. En este sentido, ahora mismo el Deportivo podría inscribir a todos sus jugadores en nómina y cumplir con las normas económicas y el límite salarial de la Liga.

No quiso entrar en demasiados detalles sobre el despido de Pedro Mosquera. Para Carmelo del Pozo, la cantidad a la que trascendería la indemnización del coruñés está todavía por determinar. “Al Depor no le va a costar tanto”, defendió Carmelo, que no descartó que pueda haber conflicto entre ambos para determinar cantidades pendientes. “Hay contratos que no hay manera de arreglarlo. Se ha procedido a hacer un despido. Veremos qué cuesta y qué no”, zanjó el encargado de la parcela deportiva. Su marcha la explica alegando que Pedro Mosquera “no se sentía insatisfecho y el club entendía que era difícil tener un jugador de esa jerarquía”. El despido o rescisión de contrato fue la fórmula utilizada para la salida de Juanfran y Mosquera y puede que se vuelva a usar en algunos de los futbolistas de la plantilla.

También avanzó que la llegada de Peru Nolaskoain puede ser una realidad en los próximos días. “El Athletic Club es un club señor y se está portando como un caballero. En los próximos días veremos si puede aparecer esa posibilidad”. En cuanto al jugador, Carmelo afirmó que “el chaval ha dado un paso importante a nuestro favor. Pude hablar con el chico y la sintonía es total con el chaval y hay que esperar al momento adecuado”.

Por último, explicó que no hay “nada contreto” en cuanto a la salida de jugadores como Diego Rolan o como Rober Pier. Cree del Pozo que todo puede cambiar hasta que se cierre el mercado el último día de agosto, y que su objetivo es confeccionar una plantilla equilibrada con dos nombres por puesto.