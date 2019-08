La Vuelta Ciclista a España cambia de itinerario por Sax ante el mal estado del camino de Carboneras

El mal estado del camino de Carbonera que une Sax con La Colonia de Santa Eulalia a través de El Plano, ha obligado a cambiar el itinerario de la Vuelta Ciclista a España 2019.

El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sax, se puso en contacto a finales del mes de junio con la organización de la prueba ciclista para comunicarle que el camino rural de Carboneras era intransitable para los corredores y que no daba tiempo material para repararlo.

La gestión para repavimentar este camino y otros dos del término municipal de Sax ya estaba iniciada. El Ayuntamiento solicitó una subvención a la Diputación Provincial de Alicante, que el ente provincial concedió para repararlos.

Pero en el mes de junio, la obra todavía no estaba adjudicada. Sin fecha para la contratación y menos para la obra, el Ayuntamiento comunica a la organización que el camino no estará reparado para el 26 de agosto, cuando la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España pase por Sax, como explica la portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sax, Marian Caparrós.

Es por lo que propusieron un nuevo itinerario, que la organización ha aceptado. En esta tercera etapa, los corredores llegarán a Sax desde La Torreta de Elda, y discurrirán por las avenidas Reyes Católicos y Rey Jaime I, sin entrar al centro de la población. Desde allí pasarán por las calles Carlos Regino Soler y Castalla, hasta el camino de la Peña Rubia, que discurre de manera paralela a la Autovía A31 en sentido Madrid.

Los corredores realizarán el cambio de sentido que hay a la altura de Santa Eulalia, para pasar por la Colonia y continuar por el camino Sax-Caudete.