Vila impulsa la campaña 'No i Punt!' contra las agresiones sexistas en las fiestas

La concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Ibiza ha iniciado la campaña 'No i Punt!. De fiesta, Ibiza libre de agresiones sexistas', que consiste en una mesa informativa atendida por voluntarios que se instalará en todas las fiestas que se organicen en el municipio.

En esta mesa se puede encontrar información sobre qué hacer en caso de sufrir o ser testigo de un caso de acoso en un entorno de fiesta, además de contar con material para sensibilizar sobre esta problemática.

"Se trata de mesas informativas de sensibilización y visibilización" ha explicado la concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Ibiza, Claudia Cotaina, "y queremos estar presentes en las fiestas y eventos que se celebren en nuestro municipio para recordar que, también en un contexto lúdico y festivo, el acoso no debe tener lugar en nuestra sociedad, y que se debe asumir y respetar que no es no".

La campaña 'No i Punt!' nació como una iniciativa del Ayuntamiento de Palma, que es quien ha cedido el material gráfico e informativo que se ha adaptado para Ibiza.

La mesa informativa se ha instalado por primera vez este lunes 5 de agosto en el Parque Reina Sofía durante el concierto de Carlos Baute, y ha contado con la presencia de personal voluntario del Ayuntamiento de Ibiza, una voluntaria de Médicos del Mundo, así como de una técnica de la concejalía de Igualdad.

La mesa informativa de 'No i Punt!' también se encontrará este día 7 de agosto en el Parque Reina Sofía durante los actos de la asociación Vuit d'Agost, de 20h30' a 23h30', el día 8 de agosto durante la berenada en Puig des Molins de 18h30' a 20h30', y durante el concierto del Estiu Jove del día 10 de agosto en el Parque Reina Sofía, de 21h30' a 23h30'.