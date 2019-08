El laboratorio de sanidad animal no se cerrará. Así lo ha asegurado este martes a Radio Jaén la viceconsejera de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Catalina García. La Junta de Andalucía rechaza de esta manera el anuncio que la pasada semana, CCOO aseguraba que el gobierno regional planeaba cerrar este recinto y eliminar también varias líneas de trabajo del de sanidad vegetal. Decían desde el sindicato que todo ello estaba recogido en un borrador de la Consejería de Agricultura que dirige Carmen Crespo.

García, en una visita este martes a la capital jiennense, afirmaba tajantemente a que "no hay nada de verdad en esa cuestión". Explicaba que lo que se está llevando a cabo es una reorganización de los laboratorios de sanidad animal y la especialización de los mismos, algo que supondría "solo la especialización" de éstos. Lo afirmaba, textualmente, García.

"No, la verdad es que no hay nada de verdad en esa cuestión. Y hemos sido muy beligerantes en ese tema desde hace mucho tiempo. Lo que sí se está haciendo en realidad en Andalucía es una reorganización de los Laboratorios de Sanidad Animal y una especialización de los mismos, pero en ningún momento se ha hablado de su cierre. Supone la especialización, no el cierre".

Nuevos vehículos

El nuevo vehículo para el Centro de Transfusión Sanguínea / Radio Jaén

Declaraciones que realizaba la viceconsejera de Salud y Familias durante la entrega de un nuevo vehículo al Centro de Transfusión Sanguínea de Jaén en el Hospital Neurotraumatológico. Serán dos los vehículos nuevos con los que contará la provincia de Jaén.

"Una demanda que se remonta al año 2014 que venimos a solventar con esta unidad hoy, con otra en el mes de septiembre y que supone una inversión de 177.000 euros. Uno de los vehículos que se sustituye tenía más de 22 años, supongo que tendría muchos más de 500.000 kilómetros. Y esta unidad viene a dar seguridad a los trabajadores del Centro de Transfusión Sanguínea que hacen una labor imprescindible", aseguraba García.