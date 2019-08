Los ciudadanos, sin cita para empadronarse en Palma hasta septiembre por el colapso en las oficinas

Los ciudadanos que quieren empadronarse en Palma no tienen citas disponibles hasta el mes de septiembre debido al colapso de las oficinas municipales. En puntos de atención como Santa Eulàlia o S'Excorsador el calendario está "sin citas disponibles", tal y como se indica en la web del Ajuntament de Palma, y otras dependencias municipales como la de Sant Agustí sólo dan hora a partir del mes de septiembre. Juan Carlos es una de las personas afectadas por esta situación. Residente en Palma desde hace algunas semanas, tiene que hacer la mudanza de Valencia a Mallorca y la imposibilidad de empadronarse le provoca que no tenga acceso al 75 por ciento descuento en el transporte marítimo para trasladar sus enseres. La directora general de Calidad del Ajuntament, Aina Núñez, lamenta esta situación y explica que se está trabajando para revertir esta situación. Achaca el colapso a las vacaciones de verano de los funcionarios municipales, al cierre de la oficina de Sant Ferrán por obras, y al absentismo. Explica Núñez que un 20 por ciento de los ciudadanos que piden cita para empadronarse no acuden a realizar el trámite en la fecha señalada. Núñez apela a la responsabilidad de los ciudadanos y espera que en los próximos días se agilice la respuesta a la demanda de los ciudadanos llevar a cabo este trámite administrativo.

