Limusa reforzará el servicio de limpieza y recogida de basura en Lorca en agosto

La empresa municipal de limpieza de Lorca Limusa reforzará y ampliará "los servicios de limpieza y recogida de basura, dentro de una jornada de siete horas extras, dos días a la semana, durante estas semanas de agosto", según ha adelantado el concejal de Empresas Públicas, Francisco Morales (Ciudadanos), con el objetivo "de acabar con la suciedad, algo que tanto estamos reclamando todos los lorquinos",

Morales ha señalado que se está produciendo una "sobrecarga de trabajo para los empleados" derivada de que a día de hoy Limusa "tiene que hacer frente a una merma de más del 40 por ciento de la plantilla, ya que a los 21 trabajadores que están disfrutando de sus merecidas vacaciones, se unen otros 16 que se encuentran de baja por enfermedad y licencias, y otro que está desarrollando su labor en el Centro de Gestión de Residuos por necesidades de personal, situación que constata el propio jefe del servicio de limpieza". Según Morales "si se amplían las tareas y reducimos el personal los trabajadores no están en las mejores condiciones llevando a cabo más tareas de las que les corresponderían".

Por eso, señala el concejal de Empresas Públicas que "otra de las medidas urgentes que se propondrá en el próximo Consejo de Administración, ante las necesidades de personal existentes será, será la de crear nuevos puestos de trabajo en Limusa en un proceso de selección formal, reglado, más objetivo, igualitario, imparcial y transparente".

Sobre ese nuevo proceso selectivo, señala el concejal, "debe ser algo inminente ya que no es una situación a la que se estén enfrentando ahora los trabajadores, sino que la están sufriendo desde hace ya años, por lo que no entendemos como no se ha solucionado antes, no es cuestión de beneficios, sino atender los intereses de los trabajadores y también de los lorquinos".

El edil ha reseñado que "para ese nuevo proceso de selección se analizarán las necesidades de todos los servicios que en la actualidad presta la empresa y mediante un estudio se determinará el número de trabajadores con el que debe reforzarse la plantilla”.

Algo que ha vuelto a insistir el concejal "debe ser aprobado por el Consejo de Administración de la empresa, que es el órgano encargado de tomar las decisiones", y en este sentido se ha referido a la posibilidad de recuperar la figura del gerente, como apuntaron desde el Partido Popular hace unas semanas, "no es algo que haya propuesto ni proponer el actual equipo de Gobierno ya que esa decisión sobre la mejor forma de gestionar la empresa, si será a través de un gerente o de un Consejero Delegado, la tomará ese Consejo con representantes de todos los partidos políticos".

Añade Morales que "esta serie de problemas a los que está haciendo frente la empresa en la actualidad vienen provocados por la dimisión repentina del anterior consejero delegado dejando a los trabajadores con temas pendientes", y ha vuelto a insistir en "la necesidad de respetar los derechos de los trabajadores de la ORA pero haciéndolo siempre tomando acuerdos atendiendo a principios de legalidad, una situación que se resolverá lo antes posible para lo que les pido al resto de fuerzas políticas su apoyo".