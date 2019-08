La Policía Nacional dispensa una atención diferenciada a las personas mayores

Desde el año 2014, con validez permanente, se viene implantando, por parte de la Policía Nacional, el “Plan Mayor Seguridad”, dirigido a la prevención y mejora de la seguridad de nuestros mayores, con relación a aquella actividad delictiva en el que el citado colectivo pudiera ser víctima. En este sentido, desde la Policía Nacional, se lanzan campañas de sensibilización y se organizan actividades con las distintas asociaciones de personas mayores al objeto de hacer llegar las mismas y así conseguir una prevención que reduzca el riesgo de forma efectiva y aumente la sensación de seguridad y, así, su calidad de vida.

Dentro de las campañas (material divulgativo, vídeos, charlas, etc.) se alerta a las personas mayores de los delitos más frecuentes, del “modus operandi” que los delincuentes suelen utilizar y por qué los eligen a ellos como potenciales víctimas, así como de unos consejos básicos de seguridad con los que dificultar la comisión de cualquier hecho delictivo. En el “Plan Mayor Seguridad” se aborda la mayoría de situaciones en las que las personas mayores son elegidas como víctimas, tanto en el domicilio, vía pública, bancos, viajes, etc.

En los supuestos en el que las personas mayores pudieran ser víctimas de “malos tratos domésticos”, se trata de concienciar y convencer al colectivo de la importancia de hacer visible el problema, así como saber identificar los distintos tipos, violencia física, psíquica, económica, negligencia en la atención o cualquier otro tipo de abuso. El llamamiento a denunciar estas situaciones se dirige tanto a la víctima como a los testigos o espectadores, toda vez que en este tipo de hechos los lazos afectivos y familiares son muy fuertes y es frecuente que la propia víctima sea reacia a comunicarlo a las autoridades, por lo que la situación se prolonga en el tiempo, agravándose progresivamente, con lo que la posible solución se complica de la misma forma.

En cuanto a los delitos contra el patrimonio (hurtos, robos, estafas, timos, etc.), en el domicilio, se recuerdan unas pautas o consejos de seguridad tales como desconfiar de las personas que acuden a los domicilios ofreciendo servicios que no se han solicitado, comprobar con las compañías de suministros la veracidad de las visita, no permitir el acceso a los inmuebles o viviendas a personas ajenas. En la vía pública tratar de caminar cerca de los edificios, por la parte interior de las aceras, no hacer ostentación de joyas u objetos valiosos, no aceptar propuestas que parezcan muy ventajosas, podría ser una estafa, domiciliar los pagos para evitar tener que hacer transacciones de dinero en metálico, vigilar los alrededores al utilizar los cajeros automáticos, ocultar el teclado al marcar el código PIN, procurar ir acompañado a la hora de realizar pagos, cobros o firmar documentos importantes y durante los viajes, ir provisto de la documentación personal, llevar sólo lo necesario, no perder nunca de vista las pertenencias.

La llegada del buen tiempo hace que las personas mayores salgan más a la calle, lo que aumenta el riesgo de sufrir el llamado “HURTO AMOROSO”, en el que unos desconocidos, alegando cualquier pretexto (parecido con un familiar, información sobre algún lugar de interés, etc.), intentan acercarse a su víctima hasta conseguir contacto físico y aprovechando una distracción que ellos mismos provocan, sustraen cualquier joya u objeto que esta porte. Para tratar de evitar esta situación los consejos son parecidos, desconfiar de los desconocidos que amablemente traten de acercarse, no hacer ostentación de joyas, evitar las zonas con poco público.

Ante cualquiera de estas situaciones, o la más mínima sospecha de que se pudiera producir, avise a la Policía a través del teléfono 091 o por medio de la aplicación “ALERTCOPS” (disponible para IOS y Android) con la que además de contactar rápidamente, dispone del servicio “GUARDIÁN” con el que nuestros mayores estarían geolocalizados en todo momento, aumentando su seguridad tanto en el caso de ser víctima de algún delito o en caso de desaparición.