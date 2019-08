Palencia tiene registrados en la Seguridad Social 147 cuidadores no profesionales

La Seguridad Social ha registrado cerca de 2.000 convenios especiales de cuidadores no profesionales en Castilla y León el pasado mes de julio. En Palencia, actualmente existen 147 personas adscritas a la Seguridad Social por este convenio, cuya principal característica es que los años dedicados al cuidado de personas dependientes, a menudo del entorno familiar, se integran en la vida laboral del trabajdor y contribuye a generar derecho a prestaciones como la de jubilación o la de incapacidad permanente.

Un derecho recogido desde el pasado 1 de abril, en virtud del cual la Adminitración General del Estado se tiene que hacer cargo de abonar las cotizaciones de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. De esta forma, se ha incrementado exponencialmente la cifra de personas que han querido suscribir este convenio, pues esta medida fue surpimida en la época de recortes del Gobierno de Rajoy, que obligaba al particular a sufragar los gastos de cotización si quería que el trabajo de cuidador no profesional se integrase en su vida laboral.

La mayoría de estos cuidadores, sin trabajo y a cargo de personas dependientes, no podían sufragar de esos gastos, por lo que tuvieron que abandonar su condición de cuidador no profesional. En concreto, en Palencia pasamos de 844 personas antes de los recortes a 33 que quiesieron pagar los gastos de cotización para mantener la condición de cuidador no profesional, según Jorge Félix Alonso, de la Plataforma Social de Castilla y León.