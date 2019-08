La negativa del Gobierno a acoger al Open Arms no sienta bien a Ribó

Al alcalde de Valencia, Joan Ribó, no le ha sentado bien la negativa del Gobierno central a su propuesta de acoger a los 121 migrantes que viajan a bordo del barco Open Arms y que buscan desde hace varias noches llegar a un puerto seguro. El edil da la razón al ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, que este lunes dijo que lo razonable es que atraque en los puertos más cercanos, pero indica que, si eso no ocurre, no pueden quedarse "eternamente en el mar esperando una solución".

También ha instado a Ábalos, que aseguró que no se puede dar la imagen de que España es el único puerto seguro, a decírselo "seriamente" a la Unión Europea y al ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, "que está haciendo que los puertos italianos sean inaccesibles".

Ribó ha recordado que el Puerto de Valencia ya acogió a los más de 600 migrantes que viajaban en el Aquarius el año pasado y ha reiterado que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat Valenciana creen que el de Valencia es un puerto "solidario" y que en "ningún momento la ciudad quiere ver a esas personas abandonadas".

"Pensamos que la solidaridad es un elemento fundamental, que la vida humana está en primer lugar, y eso no quiere decir que queramos ser los únicos, quiere decir que otros tendrían que tomar ejemplo", ha argumentado Ribó, que ha asegurado también que, si existen problemas en la UE, tienen que resolverse, "pero no condenando a ahogarse a estas personas".

"No se ha de demonizar a los manteros"

Sobre los manteros (ayer el PP denunció la presencia de unos 1.000 manteros que suponen una "desventaja" para el resto de comerciantes), Ribó ha explicado que se trata de un tema que hay que "intentar resolver", pero que tiene "una serie de problemáticas" que quieren abordar "respetando los derechos de las personas que hacen comercio legal, pero también entendiendo que hay una situación que a veces no se ha de permitir, pero que no se ha de demonizar".

Además, el alcalde ha indicado que el Ayuntamiento trabaja para crear un "nuevo rastro de Valencia", que podría constituir un lugar "donde haya algunos elementos de esta venta permitida", como por ejemplo los manteros que vendan productos legalizados.