"Sería una locura poner en libertad a Raúl Díaz", abogada de Romina Celeste

La defensa de Raúl Díaz ha pedido la libertad provisional para el hombre que descuartizó el cadáver de Romina Celeste. Asegura que su cliente no tiene posibilidad de destruir pruebas y que no hay riesgo de fuga, e insiste en que Raúl Díaz no fue el autor de la muerte de Romina Celeste, que se la encontró muerta y se asustó, la intentó quemar y la arrojó al mar en distintos puntos de Lanzarote. La abogada de Romina Celesta segura que se opondrán a la petición de la defensa de Raúl y asegura también que sería una locura concederle la libertad provisional a un hombre que no solo maltrató el cadáver de Romina, sino que según Emilia Zaballos, cometió el asesinato, de lo cual asegura que existen pruebas.

"Hay muchísimas pruebas que acreditan que no solamente cometió los dos delitos que ha reconocido, sino también el asesinato. Existen restos de sangre que se han encontrado después de limpiar con sosa cáustica, con cal y con lejía. Se han encontrado restos en el baño y en la parte superior de la casa. También en los edredones, restos de cabellos y de arrastre del cuerpo por las escaleras. Eso unido a los arañazos que él tiene, eso legitima que Romina se defendió. Es evidente que si se resolviera la libertad provisional sería de locos", ha dicho Emilia Zaballos, la abogada de Romina Celeste en declaraciones a la SER.

Romina Celeste desapareció la noche de fin de año y su marido, Raúl Díaz, denunció su desaparición ocho días después. Raúl terminaría confesando que la quemó, luego la descuartizó y la arrojó al mar en trozos, pero nunca llegó a confesar asesinato alguno. Del cadáver solo aparecieron los restos de un pulmón en Costa Teguise y desde entonces Raúl Díaz está en la prisión de Tahiche.