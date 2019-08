El Cabildo afirma que "los CACT no tenían mecanismos de control"

En el pleno del pasado día 31 de julio la Presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, denunció la ausencia de gestión de la deuda y de riesgos crediticios en los Centros de Arte, Cultura Turismo (CACT), que acumulan más de dos millones de euros en deudas de difícil cobro, de las que más de la mitad (1.239.005,03 euros) pertenece a empresas privadas cuya deuda -salvo una- se dejó crecer y ni siquiera se intentó reclamar. La presidenta igualmente se comprometió a hacer público el informe que certificaba la ausencia de controles sobre los créditos. Así el Cabildo de Lanzarote publica hoy el informe, elaborado por la directora de Experiencia del Cliente, Control y Auditoría de los CACT.

Según afirma el Cabildo: "Hasta 2012 todos los créditos se concedían de manera automática, sólo hacía falta solicitarlo, por lo que no es cierto que el crédito de Customer Travel -ni ningún otro- se otorgase por parte el responsable político de la época. Los créditos no tenían límite. No fue sino hasta después cuando una entidad externa (Crédito y Caución) evaluaba posibles riesgos y establecía límites. No hay un procedimiento reglado de entrega de facturas. Hoy en día hay facturas que hasta se entregan en mano"

"El procedimiento de gestión de impagos se ejecutaba a voluntad del director económico financiero de los CACT. Y aunque el informe señala que hay un proceso que se puede poner en marcha al generarse deuda, éste sólo ha usado una única vez: en el caso de Customer Travel. Los mapas de procedimiento de los CACT se centraban en la experiencia de cliente y no evitar impagos a la empresa pública. De estos “mapas”, que son evaluados por agencias de calidad externas -centradas en los clientes, pero que no son auditoras-, desaparecen tanto la gestión de cobros, como el control de crédito", finaliza el comunicado.