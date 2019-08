"Cuando me fui me di cuenta de lo importante que es un grupo"

Fajr ha reconocido no haber perdido nunca el contacto con el equipo, al que seguía por televisión, ni con el entrenador, con el que hablaba por teléfono durante su estancia en Francia. En una temporada en la que disputará la Europa League no ha querido hablar de objetivos, pero sí “estar lo más arriba posible”. El marroquí prefiere no recordar su reciente paso por la liga francesa, donde sufrió el descenso, y prefiere pensar en el futuro con el Getafe CF.

Fajr es el sexto fichaje presentado por el Getafe CF pero la plantilla aún no está cerrada, según la dirección deportiva. Se quieren priorizar las salidas antes que las llegadas, siendo el mediocentro la zona donde la plantilla necesita un refuerzo más prioritario.