Vithas Parque San Antonio pone en marcha un banco de leche y un lactario

Aprovechando la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra entre los días 1 y 7 de agosto, la Unidad de Pediatría y Neonatología del Hospital Vithas Parque San Antonio acaba de poner en marcha su primer banco de leche materna así como un moderno lactario. El objetivo de estas instalaciones es asegurar la alimentación con leche materna de todos los prematuros o neonatos que no puedan ser amamantados por la propia madre o cuando esta no haya conseguido extraerse la cantidad de leche suficiente, siempre bajo prescripción médica y con el consentimiento de la familia del bebé.

«La leche materna, además de los nutrientes óptimos para cada recién nacido o lactante, aporta anticuerpos y sustancias biológicamente activas que son capaces de disminuir el riesgo de padecer infecciones y enfermedades crónicas. El estrecho vínculo que se crea entre la madre y bebé, que incluso permanece después de este proceso, así como la mejora de la capacidad de visión, el desarrollo intelectual o la disminución de los índices de obesidad infantil son otros de los beneficios que la leche materna aporta», explica el Dr. Enrique Sánchez, pediatra y Jefe del Área de Neonatología del Hospital Vithas Parque San Antonio.

«Se ha demostrado que las madres que han lactado a sus hijos tienen menos probabilidad de desarrollar determinados tipos de cánceres. Por todas estas razones, el personal de las Unidades de Neonatología y Maternidad está implicado directamente en la difusión de la lactancia materna en niños sanos, hospitalizados y prematuros», añade el especialista.

El Dr. Enrique Sánchez explica también que «la madre es capaz de producir la leche que el niño necesita en cada momento, de modo que las características y cantidad van variando durante el crecimiento. Este es el motivo por el que las madres con niños prematuros producen una leche muy distinta a las madres con niños nacidos a término».

El lactario (ubicado también dentro de la Unidad de Neonatología, pero con acceso independiente a la misma) ofrece a las madres un espacio cómodo y amplio donde realizar la extracción de la leche de manera eficaz con sacaleches eléctricos y mecánicos para su posterior manipulación bajo un estricto control sanitario y bacteriológico, con materiales esterilizados y únicos para cada madre, con los que se garantiza la calidad y una óptima conservación de la leche materna.

«El personal de enfermería de neonatología y/o la matrona reciben también a las madres que hacen uso del lactario, ayudándolas en el proceso de aprendizaje, en la utilización de las bombas extractoras de leche y además les resuelven cualquier duda sobre la lactancia, continuando así la educación en salud sobre los beneficios que la leche materna aporta al niño y a su madre» explica Nuria López Castillo, supervisora de Enfermería de Vithas Parque San Antonio y otra de las promotoras de este proyecto junto al doctor Sánchez y a la coordinadora de matronas María José Ruíz Sanz.

Un circuito definido y guiado por profesionales.

En el mismo hospital se habilitará un amplio horario de recogida de leche donada, de lunes a viernes de 10 a 20 horas. Las mujeres que estén interesadas en ser donantes de leche deberán cumplimentar un cuestionario de ingreso remitido por los pediatras del centro, así como la realización de la correspondiente prueba de serología. Una vez aceptada en el proyecto, las enfermeras, matronas o supervisoras les entregarán el material necesario para la donación: gorros y mascarilla, bolsa de transporte de biberones, biberones estériles, sacaleches manual, placa de hielo para transporte y tríptico informativo.

Dos instalaciones enmarcadas dentro de la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN)

La Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN) ha sido lanzada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF para animar a los hospitales, servicios de salud, y en particular a las salas de maternidad, a adoptar las prácticas que protejan, promuevan y apoyen la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento. La acreditación IHAN de una maternidad es un proceso complejo, que exige un importante esfuerzo por parte de los profesionales implicados y de la Dirección del Centro. Para facilitarlo, la IHAN propone la aplicación escalonada en 4 fases: descubrimiento, desarrollo, difusión y designación.

Actualmente, el Hospital Vithas Parque San Antonio se encuentra en plena fase de acreditación, en la Fase 3 de la IHAN, como hospital referente en el fomento de la lactancia materna desde el nacimiento hasta los primeros meses de vida o incluso los primeros años de la infancia, según las condiciones socio familiares y laborales de la mujer. Se trata del único centro privado de Málaga que ya posee la acreditación del IHAN en su Fase II.

«En el 2015 empezamos esta ‘aventura’ y creemos necesario seguir ampliando nuestro proyecto como centro periférico donante y receptor del banco de leche del Hospital de Granada ‘Virgen de las Nieves’. Uno de los objetivos de un banco de leche materna es asegurar la alimentación con leche materna de todos los prematuros o neonatos que lo necesiten por prescripción médica y que no pueden ser amamantados por la propia madre o bien la madre no ha conseguido extraerse todavía suficiente cantidad de leche. Al disponer, además, en nuestro hospital de una UCI Neonatal, seríamos además de donantes de leche materna, receptores para nuestro prematuros». afirma el Dr. Sanchez quien también señala que «al estar ubicado en la zona este de Málaga, nuestro hospital atenderá a las madres donantes de esta zona y alrededores que, actualmente, no están siendo atendidas por ningún centro de la zona»

El compromiso de Vithas: calidad asistencial acreditada, servicio personal y largo plazo

Vithas es el primer operador sanitario de capital 100% español. Su compromiso estratégico es que toda asistencia sanitaria esté avalada por los estándares de la acreditación de calidad de mayor prestigio internacional, la JointCommission International. Tan solo 15 prestigiosos hospitales en España poseen tal acreditación y reconocimiento, y tres de ellos forman parte de Vithas, en Madrid, Málaga y Granada. Cada año Vithas atiende a más de 5.200.000 pacientes en sus 19 hospitales y 29 centros médicos Vithas Salud. Los 48 centros se encuentran distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional y destacan los hospitales de Alicante, Almería, Benalmádena, Castellón, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Vigo, Valencia y Vitoria-Gasteiz. Los 29 centros Vithas Salud se encuentran en Alicante, Almuñécar, Elche, El Ejido, Fuengirola, Granada, La Estrada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Málaga, Marín, Nerja, Pontevedra, Rincón de la Victoria, Sanxenxo, Sevilla, Torre del Mar, Torremolinos, Vilagarcía, y Vitoria-Gasteiz. Vithas cuenta adicionalmente con más de 300 puntos de extracción repartidos por toda España en la red de laboratorios Vithas Lab. Su central de compras PlazaSalud24, referente en el sector, da servicio a 39 hospitales, 35 centros médicos y 20 clínicas dentales.

Vithas posee un acuerdo estratégico con el líder hospitalario en Baleares, la Red Asistencial Juaneda, la cual cuenta con 5 hospitales y una amplia red de centros médicos repartidos por toda la región.

La apuesta de Vithas por una asistencia sanitaria de calidad acreditada y un servicio personalizado va unida al firme apoyo y visión de largo plazo de los accionistas de Vithas: Goodgrower, quien controla un 80% del capital, y grupo ‘la Caixa’, con el 20% restante. Con un modelo de crecimiento basado en la diversificación geográfica y la sostenibilidad, Vithas prevé seguir consolidando su presencia nacional tanto con la apertura de nuevos centros como mediante adquisiciones y acuerdos estratégicos.