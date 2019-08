La encruzijada por Ontiveros continúa sin resolverse. Y desde el club que lo pretende, el Villarreal, ya dejan ver su impaciencia con el jeque Al-Thani. Primero fue el entrenador Javi Calleja y hoy ha sido el turno del presidente, Fernando Roig.

Esto dijo sobre Ontiveros: "Un jugador que era interesante, por el que nosotros hicimos una oferta. Pero realmente la situación no se cuál es en concreto. No se si se hará o no se hará, si contestará o no contestará, si ha contestado o no ha contestado, pero es complicada la comunicación y de momento nosotros seguimos nuestro camino".

Además, Roig insistió en que si el bloqueo continúa habrá que buscar soluciones alternativas. "Es una opción muy complicada al no haber respuesta ni conversación por una de las partes. No está descartado, pero se buscan otras opciones. Es un jugador en el que ahora mismo no podemos pensar que puede acabar llegando", dijo en rueda de prensa.

Hasta el momento, y a 12 días del comienzo de la Liga, Ontiveros continúa entrenando a la espera de la firma del propietario del Málaga. Esa que lleva esperando desde hace semanas. Siete millones y medio indispensables para las cuentas del Málaga... y que se resisten por el bloqueo momentáneo de Al-Thani.