Uno de los chicos agredido por tres porteros de discoteca: "A mi amigo podían haberle roto el cuello"

Dos chicos de 19 y 20 años recibieron este sábado por la madrugada una paliza por parte de tres porteros de la discoteca Waka Sabadell, situada en el polígono industrial de Sant Quirze del Vallés (Barcelona). Los dos amigos, tal como explica el chico más mayor a la SER, habían decidio acudir junto a varias amigas a la fiesta "Closing Party" que organizaba la sala, pero les negaron el acceso, según aseguran.

"Íbamos a pagar la entrada, ya estábamos en una lista, estábamos de buen rollo, todo súper bien, pero no nos dejaron entrar", apunta el joven (quien prefiere mantener el anonimato).

Los miembros de seguridad de la sala de ocio les habrían negado entrar hasta en dos ocasiones, por lo que los jóvenes, de origen latinoamericano, decidieron colarse, saltando las vallas, por la parte posterior del recinto.

"Nos vieron desde dentro y nosotros les dijimos: 'Vale, salimos, ahora nos vamos'", recuerda el protagonista. "Una vez abajo le pregunté al 'segurata' si podía esperar a que mi amigo bajase de la valla, y es cuando sucedió lo que se ve en el vídeo", asegura el chico, residente en Barcelona.

Como se puede apreciar en el vídeo, él recibió un bofetón, además de varios golpes y patadas, incluso estando ya tirado en el suelo. Su amigo, que observaba la agresión encaramado a la valla, decidió bajar. Los porteros del local lo arrastraron a golpes hasta tenerlo también en el suelo. "Cuando bajaron a mi amigo podían haberle roto el cuello, podían haberlo dejado mal parado", denuncia el chico en la SER.

La agresión de los porteros continuó

Cadena SER

Según asegura el protagonista, los golpes no terminaron ahí. "El mismo 'segurata' que me metió con la mano abierta, va y me saca la porra extensible para darme. Me dio en la espalda varias veces, cerca de las costillas. Yo me cubrí la cara con las manos y me 'reventó' el brazo. Me lo entumeció bastante, tengo una herida", desarrolla este chico de 20 años, adjuntando fotos.

Mossos d'Esquadra investiga a los tres porteros

Los dos chicos presentaron denuncia horas después, ante la policía local de Sant Quirze del Vallés. Los Mossos d'Esquadra confirman a la SER que ha abierto diligencias para tratar de esclarecer los hechos. A los tres porteros de discoteca que cometieron la agresión se les investiga por un delito de lesiones leves.

Acusan a la discoteca de racismo

"No nos teníamos que haber colado", reconoce el chico agredido. "Sé que cometí un error, lo que hice no estaba bien", apunta el joven, quien remarca que ambos querían pagar y acceder de modo normal al recinto, pero les fue denegado hasta en dos ocasiones. Bajo este pretexto, acusa a la discoteca Waka Sabadell de realizar una criba de acceso al local con tintes racistas.