El alcalde de Torre garantiza la legalidad de las juntas vecinales

El alcalde de Torre del Bierzo, Gabriel Folgado asegura que el consistorio cumplió con las exigencias de la Junta electoral para proceder a la toma de posesión de los presidentes de las juntas vecinales.

De hecho, la consulta realizada por el Ayuntamiento permitía acogerse a la figura del secretario vecino en caso de no poder contar con la presencia de la secretaría municipal o del consejo comarcal o la Diputación. Folgado recuerda que el único pedáneo que se negó a acogerse a esta posibilidad fue el de San Andrés de las Puentes motivo por el que se ha repetido el acto de toma de posesión en su caso, pero que tanto la Subdelegación de Gobierno como la Junta Electoral no han puesto objeciones al acuerdo. Es más, asegura el regidor que hasta la fecha ninguna de los organismos competentes o las administraciones han requerido al consistorio para que repita ese acto con las juntas vecinales motivo por el que, de momento, no se procederá a volver a convocarlo salvo que alguna de esos organismos manifieste lo contrario

Folgado asegura además que la negativa del pedáneo de San Andrés de las Puentes procede más a una animadversión contra su figura como alcalde a la realidad de la normativa. Remarca también que, hasta la fecha, la forma de proceder del presidente de la junta vecinal es denunciar, una y otra vez, al Ayuntamiento de Torre.