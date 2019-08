El 91% de los desaparecidos en Córdoba son menores

El Centro Nacional de Desaparecidos tiene 244 alertas activadas en Córdoba. De ellas, 222 son menores, de los cuales 203 son hombres y 17 son mujeres. Son datos del Ministerio del Interior a 1 de agosto de 2019. Solo 29 personas del total de las alertas son de nacionalidad española, el resto, principalmente son marroquíes y argelinos.

De media se denuncian 68 desapariciones de personas a nivel nacional cada día. La mayoría son encontradas en un plazo corto de tiempo, pero la asociación SOSDesaparecidos alerta de que al año quedan unos 800 o 900 casos sin resolver. El Centro Nacional de Desaparecidos busca actualmente a las más de 12.500 personas que están consideradas oficialmente como desaparecidos en nuestro país.

En Córdoba, son conocidos los casos de Paco Molina, que desapareció a la edad de 16 años; o la desaparición de Ángelo, del que desde hace cuatro meses no se sabe nada. Ni de él ni de su padre. Ambos desaparecieron en Bristol y según la abogada de la madre del menor, Pilar Gómez de Cisneros, "la colaboración de las autoridades británicas es muy reducida".

Once años y cinco meses han pasado desde la desaparición de Ángeles Zurera. Su hermano Antonio explica que "es una situación emocional que nunca se acepta".

El 2 de marzo de 2008, sobre las 00:30 horas, Ángeles Zurera recibió una llamada de su marido, de quien se estaba divorciando, en su casa de Aguilar de la Frontera. Después de aquel contacto, nadie supo nada más de ella.

Antonio agradece que, "pese a que la causa judicial esté cerrada, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado hayan seguido investigando" de forma incesante. Y solicita al Estado "que ofrezca apoyo psicológico a los familiares de personas desaparecidas".

Ha sido un caso muy mediático, pero hay otros pendientes en la provincia de Córdoba como el de Rafael Muriel que no han tenido tanta repercusión pública. Desapareció hace casi tres años. Juan Jesús Muriel es su sobrino, estudia Derecho en la Universidad de Córdoba y ha abanderado la búsqueda de su tío. Tenía esquizofrenia "pero podía realizar una vida completamente normal", asegura Juan Jesús, antes de explicar que "el último avistamiento del que tenemos constancia fue en el pueblo [Adamuz], donde todos nos conocemos".

Juan Jesús lamenta su "falta de esperanza de localizarlo con vida" y explica que salvo para aquellos casos más mediatizados, "las autoridades no disponen de efectivos especializados suficientes para atender a todas las denuncias".

MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS: PRINCIPAL GRUPO DE DESAPARECIDOS

Según la Fundación Quién Sabe Dónde Global (QSD), es "especialmente preocupante la situación de los MENA" (Menores Extranjeros No Acompañados), que en muchas ocasiones 'escapan' de los centros de acogida convirtiéndose en víctimas potenciales de las mafias. Atendiendo a datos recientes aportados por Save The Children, el 34% de estos menores se encuentran en Andalucía y nuestra Comunidad Autónoma es uno de los principales puntos de recepción de MENA de toda España. A fecha 30 de junio de 2019 había en el sistema de protección de Andalucía 2.172 menores extranjeros no acompañados (1952 niños y 220 niñas).

Desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación recuerdan que entre los derechos de los MENA, se encuentra la posibilidad de salir libremente de los Centros para realizar las actividades programadas, incluidas las de ocio y tiempo libre. Por este motivo, "si un menor sale del Centro dentro de una actividad programada o bien por un motivo de ocio y este decide no regresar continuando su proyecto migratorio, desde el recurso de protección no se puede impedir que tome esta decisión, ya que no se trata de Centros de Protección cerrados y con vigilancia para impedir estos abandonos".

El presidente de QSD, el periodista Paco Lobatón, advierte que "es un problema que la administración no está gestionando adecuadamente" y que está generando graves problemas de convivencia, especialmente en Cataluña, donde las alteraciones que causan estos menores derivan en agresiones xenófobas.

EL PLAN DE ACCIÓN DE INTERIOR

Entre las principales medidas activadas por el Ministerio del Interior se encuentra, además de la activación de la web de Centro Nacional de Desaparecidos, donde se recogen fotografías de todas las personas desaparecidas, se encuentra un nuevo protocolo de actuación o la creación de coordinadores provinciales de la Policía y la Guardia Civil para centralizar la información sobre desaparecidos por territorios.

Esto último fue un compromiso del ministro Grande-Marlaska en el mes de marzo por el que los familiares de desaparecidos se preguntan, al no haber tenido más noticias desde aquel acto oficial. Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado a Radio Córdoba - Cadena SER que estos coordinadores ya están nombrados y la Secretaría de Estado de Seguridad "ya ha completado todos los trámites". Por ello, se prevén unas jornadas de formación conjunta en septiembre, "después de las cuales estarán plenamente operativos".

RECLAMACIÓN DE CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN

Según Paco Lobatón, la Ley de Enjuiciamiento Criminal "no está preparada" para las causas de personas desaparecidas, ya que "los casos se cierran y solo pueden abrirse cuando surgen nuevas pruebas, pero las autoridades solo pueden, en la mayoría de los casos, investigar causas abiertas". Por ello, tanto esta fundación como las asociaciones de familiares y colectivos relacionados reclaman la creación de un "Estatuto de la Persona Desaparecida".