Koke: "Se está fraguando un equipo competitivo"

Once días quedan para el inicio de Liga, y el Deportivo sigue en fase de definición. El equipo que entrena Anquela va dando pistas de cuál es su idea para el comienzo del campeonato ante el Oviedo. Al margen de los numerosos cambios que se esperan en el equipo con el mercado todavía sin mucho movimiento en la Plaza de Pontevedra, el portero Koke Vegas quiso destacar que las bases que pretende el nuevo entrenador ya están establecidas y que no tiene ninguna duda de que este duro trabajo veraniego permitirá ver a un Deportivo que compita en buenas condiciones. “Estamos en pretemporada. Muchos jugadores vienen y van… muchos jugadores del filial. Es una época de pruebas y transiciones. Estamos entrenando mañana y tarde casi todos los días. Es una época complicada pero hay buenas sensaciones. El equipo va a estar preparado sin problema ninguno. Va a competir sin problemas”, aseguró.

Una de las pistas que dejan los amistosos del verano es la de que el Deportivo es un equipo que quiere recibir pocos goles, algo que es positivo para el cancerbero blanquiazul: “No estamos encajando muchos goles y eso es una muestra de ese trabajo aguerrido. Estamos buscando un equipo competitivo y eso se está fraguando”.

Adaptación buena al Dépor

El portero blanquiazul, que llegó cedido del Levante, aseguró estar muy satisfecho tras sus primeras jornadas en el Deportivo. “Estoy muy contento, he tenido bastante participación. Fenomenal”. Para él, la imagen que le dibujó Carmelo del Pozo antes de aterrizar en Abegondo fue un fiel reflejo de lo que se encontró al llegar. “Sabía a lo que venía y es lo que me he encontrado”, destacó.

Koke Vegas llega a una plaza casi imposible como es la de la portería del Depor. La jerarquía de Dani Giménez, que el año pasado fue el mejor del equipo y jugó todos los partidos de Liga, pondrá al nuevo portero ante un reto virtualmente perdido. Sin embargo, él no se rinde: “No es la primera vez que me encuentro con un oponente potente en la portería como Dani. Pero me gustan los retos. La decisión está en el tejado del míster”.