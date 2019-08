Soleá Morente actuará en el Teatro Colón ante la previsión meteorológica

El Festival Noroeste Estrella Galicia celebra hoy su segundo día. El emplazamiento del concierto de Soleá Morente ha cambiado por la previsión meteorológica y pasa a ser a las 23.15h. en el Teatro Colón, lugar en el que a las ocho y media de la tarde tocará Júlio Resende.

La Plaza de las Bárbaras acogerá a la misma hora la actuación de Las Antonias. Les seguirán Los Hermanos Cubero y Los Estanques.

La Plaza de San Nicolás contará con The Last Internationale a las once y cuarto de la noche, que irá precedido de Night Shades y Electra. A la misma hora en el Campo da Leña actuará Lucifer.

Completan el cartel en distintos puntos de la ciudad Turma Calpira, ELBA, Turbo Kraks, Baiuca y Teething.

El Concello de A Coruña informa de que el próximo jueves 8, debido a la previsión de lluvias, las actuaciones han sido cambiadas de lugar