"¿El sueño olímpico? Mi sueño era entrenar toda la vida y hacerlo en el Ademar"

Manolo Cadenas ya desansa en su domicilio de León después de un maratoniano viaje desde Lima, sede de los Juegos Panamericanos en los que alcanzó la gloria con la selección argentina, que disputará sus terceros Juegos Olímpicos consecutivos. "Por ir a los Juegos matan, deportivamente hablando", reconoció el técnico leonés a su llegada. Todavía con el fervor popular en la retina, Cadenas asegura que "gestionar la pasión es más fácil que intentar transmitir la tuya. Me alegro por toda ese gente que se implica en un deporte amateur en ese país".

Del logro colectivo al sentimiento personal. Cadenas se ha sacado la espina y podrá sentarse en un banquillo en Tokyo 2020, aunque el sueño olímpico no es tal para el de Valdevimbre que no pierde de vista sus principios: "mi sueño era dedicarme toda la vida al balonmano y entrenar al Ademar. Lo ocurrido en aquel preolímpico con España no lo viví como una tragedia. En el Ademar me dolieron más ciertas derrotas que aquel preolímpico a pesar de su trascendencia".

Hoy volverá a pisar el parqué del Palacio de los Deportes para iniciar su tercer mandato en el conjunto marista con un objetivo inmediato. "Generar expectativas de que vamos a hacer un gran balonmano y lograr que con el tiempo la liga Asobal sea un poco más igualada y competir con el Barcelona, ganarle algún partido o título", señaló en Radio León donde dejó la puerta abierta a nuevas incorporaciones con el mercado americano y las posiciones de pivote y de lateral derecho en el punto de mira, tras lo descubierto en los Panamericanos.

Este torneo confirmó las mejores cualidades de Erwuin Feutchmann, uno de los estiles de una selección de Chile que "es la que mejor jugó en ataque". Ahí brilló uno de los fichajes del Ademar para el curso que está a punto de comenzar, a pesar de las dudas que, en un principio, generó la operación. Cadenas reserva para el goleador un puesto preferente en el lateral izquierdo y no en el central. "Es un jugador muy variable. Me gusta su espíritu de lucha", concretó.