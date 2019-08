Las sesiones de quimioterapia cierran durante las tardes en el Hospital Clínico San Carlos

Las sesiones de quimioterapia cierran por vacaciones durante las tardes en los hospitales de Madrid. Eso es lo que está ocurriendo, al menos, en el Clínico San Carlos. Este centro ha reducido durante el mes de agosto el número de horas de atención a pacientes con enfermedades como la leucemia o linfoma.

Esto obliga a que muchos usuarios tengan que esperar para ser atendidos, debido a que las sesiones solo se ofrecen hasta las tres de la tarde. Una de las pacientes afectadas es María Pilar, de 69 años. Sufre un linfoma que le obliga a recibir quimioterapia cada 21 días. Su última sesión se la programaron para este pasado lunes, pero se sorprendió cuando le dijeron en el hospital que no era posible darle el tratamiento de quimioterapia. La razón que esgrimían era que el proceso iba a durar mucho tiempo: "vengo aquí para que me pongan el ciclo y me dicen que no me pueden asistir porque no hay camas ni tampoco personal", afirma.

Al día siguiente María Pilar tuvo que madrugar para no quedarse sin plaza: "yo vengo en un estado de nervios que me muero. Sé que a partir de hoy las cosas van a ir a peor", dice. Quedamos con ella a las 8:30 de la mañana, y la sala del servicio de hematología, donde atienden a estos pacientes, ya está prácticamente llena. Si llegan con el tiempo justo, corren el riesgo de quedarse sin sesión de quimioterapia.

Por su parte, tanto el hospital como la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid justifican este horario reducido. Indican que es algo habitual porque la demanda en agosto es mucho menor.