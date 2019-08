Cifuentes le manda un mensaje de Gandhi a Ayuso: "No hay que apagar la luz del otro para que brille la nuestra"

"No hay que apagar la luz del otro para que brille la nuestra". Es el mensaje que ha publicado Cristina Cifuentes en su cuenta de Twitter un día después de que la candidata del Partido Popular a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se desmarcara de ella y de su gestión tras la petición de imputación de Cifuentes que hacía el pasado viernes la Fiscalía Anticorrupción.

La Fiscalía pidió que el juez del caso Púnica imputase a dos expresidentas de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, por delitos de corrupción en la pieza separada que investiga una supuesta financiación ilegal en el PP de Madrid. Ayuso dijo este martes que el nexo que tiene con ellas es "como el de cualquier militante del partido, ni más ni menos". La candidata ha insistido en que su obligación es !mirar hacia delante, renovar el proyecto del partido y encauzar una nueva etapa!.

No obstante, desde que fue elegida candidata a la Comunidad de Madrid, Ayuso ha reivindicado el legado de su madrina política, Esperanza Aguirre. De hecho, en enero llegó incluso a decir que le gustaría contar con ella. "Siempre. Me gustaría siempre [contar con ella, verla dentro de poco. Tenemos muy buena relación y me gustaría verla para pedirle consejos", dijo.

Y es que Isabel Díaz Ayuso le debe bastante a Esperanza Aguirre. Recordemos que fue ella quien la metió en el corazón de Génova, fichándola para que formase parte de su equipo de comunicación y poco después se convirtió en diputada. Además, fue con la expresidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, cuando Ayuso ocupó durante unos meses el cargo de viceconsejera de Presidencia y Justicia.

En marzo, Ayuso presumía de la buena mano del partido para elegir a sus candidatos. "El Partido Popular ha sabido siempre lo que era mejor al elegir sus cabezas de lista. A la Comunidad de Madrid le sientan bien las mujeres, yo soy la tercera candidata, y somos la región que mejor crea empleo, baja los impuestos y mantiene la mejor sanidad pública del país", dijo.

Pero ahora Isabel Díaz Ayuso, que previsiblemente será investida presidenta de la Comunidad de Madrid en el pleno del Parlamento madrileño del 13 y 14 de agosto, se desmarca de las expresidentas y de su gestión. Dice que no tiene que "renegar" de nadie, pero tampoco tiene que "reivindicar nada". "Soy otra persona, tengo otro perfil, otros proyectos. No tengo ese mandato, y no tengo esa obligación".