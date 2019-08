Silencio en el PP y Ciudadanos ante la primera imputación de la lista de Ayuso por corrupción

La primera imputación de las listas de Isabel Díaz Ayuso, la que será previsiblemente la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid tras los plenos del 13 y 14 de agosto, no ha provocado ninguna reacción en el Partido Popular ni en Ciudadanos. La Justicia ha citado como investigado a Juan Soler, exalcalde de Getafe y exsenador, y número 34 de la lista de Ayuso.

Desde el Partido Popular no dicen nada sobre la imputación, ni siquiera el propio Juan Soler, investigado por un presunto delito de prevaricación entre los años 2011 y 2015. Silencio también desde el socio de gobierno de Ayuso, Ciudadanos, a pesar de que este martes presumieron de ser la formación que garantizará la transparencia y el control de la corrupción en el próximo gobierno de la Comunidad. Ignacio Aguado decía que no hay "mayor garantía" de que no haya casos de corrupción que la entrada de Ciudadanos en las instituciones. "La garantía de cambio no pasa por cambiar al PP y poner al PSOE. Hay regeneración y transformación en la medida en la que Ciudadanos entra a gobernar", decía este martes Aguado.

El secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, sí ha valorado esta imputación. "Creemos que es un eslabón más en esta cadena de corrupción que tiene al PP secuestrado en Madrid desde hace muchos años", ha dicho Franco. Además, el socialista ha hablado sobre las muestras de afecto y orgullo de Isabel Díaz Ayuso hacia dos expresidentas de la Comunidad de su partido. "Es más preocupante si cabe porque estamos a unos días de investir a una persona que en su día se declaró orgullosa de haber heredado el legado de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes", ha afirmado.

La imputación de Soler

El Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción número 4 de Getafe ha citado a declarar en calidad de investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa a Juan Soler, exalcalde de Getafe del Partido Popular entre los años 2011 y 2015. Su cita será el día 3 de octubre a las 9 y media de la mañana, según la providencia a la que ha tenido acceso la Cadena SER.

Soler tendrá que responder a preguntas sobre las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de la reforma del antiguo Teatro Madrid, que el exalcalde quería convertir en un Centro Europeo de Producción de Artes Audiovisuales y Escénicas, cuyas obras se paralizaron. En esta causa están investigadas más de 40 personas, entre ellas dos concejales actuales del PP en Getafe y un exasesor de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Juan Soler también fue diputado autonómico y senador, y en las últimas elecciones autonómicas iba en el puesto 34 de las listas de Isabel Díaz Ayuso para la Asamblea.