El PP en Balears exige que entre en vigor el REB el 1 de enero de 2020

El Partido Popular en Balears exige que entre en vigor el Régimen Especial de las Islas el 1 de enero de 2020. Lo ha hecho con motivo de la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se encuentra en Palma para mantener el habitual despacho del mes de agosto con el Rey Felipe VI. El PP insta a la presidenta Armengol a que le traslade la petición a Sánchez esta tarde en la reunión que tienen prevista en el Consolat de Mar.

El PP en Balears exige a Sánchez que cumpla compromisos concretos en las Islas. Recrimina al presidente en funciones que todavía no haya entrado en vigor la parte fiscal del Régimen Especial de las Balears. Por este motivo, Asegura que Sánchez "ha divagado mucho" y que no se ha cumplido nada de lo que ha prometido. El presidente del PP en Balears, Biel Company, ha asegurado que Sánchez no puede irse de la isla sin resolver este convenio.

Además, Company también ha recordado que Balears todavía no ha recibido los 210 millones de euros que se comprometió a financiar el Gobierno Central en el marco del Convenio de Carreteras del año 2004.

Por otro lado, el líder del PP en Balears ha asegurado que Armengol es la única culpable del agujero de 500 millones de la Comunidad por comprometer partidas ficticias que no han llegado desde Madrid.

Company también ha valorado la situación del Gobierno siguiendo el mismo argumento que el PP central, insta a Sánchez a encontrar apoyos o a apartarse y dejar que gobiernen otros partidos.