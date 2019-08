El PP de Segovia pide que el contrato de la ORA se ajuste a la realidad

El contrato de la ORA es una de las grandes deficiencias del Ayuntamiento de Segovia en cuanto a la gestión de servicios públicos se refiere. Así lo manifiesta el portavoz del PP en el Consistorio, Pablo Pérez que hace memoria y recuerda que también tardó años en renovarse el contrato del servicio de los autobuses urbanos y se está retrasando el contrato en el servicio de grúa y basuras.

Pérez ha explicado que el contrato de la ORA nació en 1994 y caducó en 2004. “Desde entonces se han realizado equilibrios del contrato hasta llegar a un coste de servicio por importe de 1,6 millones de euros. Este coste no se asemeja a la realidad, se hace a través de una fórmula matemática y no se ajusta al número de plazas ni de empleados”, critica el portavoz popular. Desde el PP explican que no solo es una demanda que realicen ellos, sino que el técnico municipal del servicio dice a través de varios informes que es aconsejable en la mayor brevedad posible realizar un estudio de viabilidad ajustando las características del servicio.

Otro de los asuntos que ha destacado Pablo Perez es la campaña que está realizando la alcaldesa Clara Luquero sobre el aparcamiento de la plaza José Zorrilla. Pérez pide que se rebaje la tarifa de 2 euros porque con este precio que ha calificado de 'caro' "la gente prefiere aparcar en la calle y pagar 1,20€ de la ORA. La mejor campaña que pueden hacer es poner en marcha el estudio de viabilidad que realizamos y que rondaba 1 euro la hora y dejarse de hacer fotos", añade.