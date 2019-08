La US escala 40 posiciones desde 2016 hasta el puesto 410 del ranking mundial

La Universidad de Sevilla (US) ha escalado cuatro posiciones y se sitúa en el puesto 410 entre las 2000 universidades evaluadas en el ranking elaborado por el Center for World University Rankings (CWUR), mejorando así su puntuación anterior en 0,4 puntos para conseguir los 75,2 puntos que le elevan a dicha posición.

Según ha informado la US en una nota, la hispalense ha destacado también como institución investigadora, alcanzando la 386 posición mundial en la clasificación de investigación.

La Universidad de Sevilla continúa con su tendencia ascendente año a año en esta clasificación, consiguiendo una mejora conjunta de 40 posiciones en las últimas cuatro ediciones. CWUR ha doblado su lista de universidades hasta clasificar a las 2000 mejores universidades del mundo.

En el Top 2000 de CWUR se clasifican 53 universidades españolas, siendo España el decimoprimer país con más universidades clasificadas en CWUR, tabla dominada por Estados Unidos (EEUU) (358), China (249) y Japón (130). La US ocupa la décima posición dentro del ranking español de CWUR así como en el subranking de investigación.

El ranking CWUR elaborado por 'The Center for World University Rankings' ha establecido una clasificación global de universidades, donde se tiene en cuenta la calidad de la educación y la empleabilidad de sus egresados, así como el prestigio de sus académicos y su calidad investigadora sin utilizar encuestas o datos proporcionados por las universidades.

Desde 2016, CWUR tiene su sede en los Emiratos Árabes Unidos. La metodología se ha mejorado este año para dar el mismo énfasis al entorno de aprendizaje y la investigación.

CWUR es un ranking de los denominados sintéticos, donde la información que caracteriza a las universidades se sintetiza, a través de una serie de indicadores, en una única puntuación global que se utiliza para realizar la ordenación de las universidades. Además, relativiza por tamaño algunos de los indicadores.