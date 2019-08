La APV irá a las reuniones de la Generalitat para coordinar los criterios del desarrollo de la terminal norte

Fuentes de la Autoridad Portuaria de Valencia confirman que el Puerto acudirá a todas las reuniones que la Generalitat convoque para coordinar los criterios del desarrollo futuro de la terminal norte, como ha propuesto el conseller de Obras Públicas, Arcadi España. En cualquier caso recuerdan que el de Valencia es el cuarto puerto de Europa en volumen de contenedores, que el 40% de todo lo que importa y exporta España por mar entra y sale por sus instalaciones y que el puerto genera 40.000 puestos de trabajo directos.

A pesar de eso, lamentan que solo tenga una puerta de acceso para las mercancías, la sur, y que la conectividad del puerto por carretera está "muy condicionada" por lo que ocurra en el by-pass y en la V-30, que es la ruta natural de acceso al puerto. De ahí la necesidad, dicen, de abrir un nuevo acceso por el norte, ya sea para tráfico motorizado o para el ferroviario. Desde el puerto aseguran a la SER que se estudiarán todas las opciones para elegir con rigor la que más convenga a Valencia y a la Comunitat, con criterios medioambientales, económicos, técnicos y sociales.

Por su parte, Per l'Horta critica que el conseller no les haya citado a esa mesa de debate ni a ellos ni a ninguna entidad ecologista y recuerdan que una decisión del calado de multiplicar por tres la actividad del puerto, para situarlo al nivel de Rotterdam, no se puede resolver "de la noche a la mañana".

Asimismo, recuerdan que la ampliación norte del puerto, además de la inversión privada prevista, también necesitará para que sea viable varios miles de millones procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, pagados "entre todos". Josep Gavaldà es el portavoz de Per l'Horta.

Gavaldà reconoce que ya está construido el dique de contención de esa ampliación norte, pero recuerda que para llenarlo se necesitará que miles de camiones lleven arena hasta el puerto, una instalación que, hoy por hoy, ya está "saturada" con la entrada diaria de más de 5.000 camiones.

Pero el PP no está satisfecho con los intentos del Consell por conciliar posturas en el caso de la nueva terminal de la ampliación norte del Puerto. Asegura el portavoz adjunto popular en Les Corts, Miguel Barrachina, que el PSPV es "cómplice del boicot y paralización" de la infraestructura que pretende Compromís.

Barrachina critica las constantes objeciones de Ribó por culpa de un ecologismo "mal entendido", y también que el Consell retrase las obras del Puerto. Les insta a ponerse de acuerdo consigo mismos. Recuerda que el Puerto es patrimonio de todos y no de un partido político y advierte que el hecho que decida paralizar o ralentizar una inversiones previstas hace años pueden hacer que otros puertos competidores tengan más oportunidades de negocio.