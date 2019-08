El Ayuntamiento desactiva la situación 1 por contaminación

Tras cinco días consecutivos con la situación 1 de alerta por contaminación activada, la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid ha dado por superado este episodio provocado por el ozono.

Los valores han bajado de los cien microgramos por metro cúbico durante ocho horas seguidas en las estaciones medidoras de la ciudad, con lo que se desactiva la situación preventiva. La bajada de las temperaturas y el cielo encapotado han favorecido la caída de los valores, dado que el ozono es un contaminante secundario que se activa con la luz solar.

María Sánchez, concejala de Medio Ambiente, han informado de la desactivación después de cinco días seguidos con valores elevados y, por lo tanto, con esa situación de prevención activada.

No obstante, el ayuntamiento vallisoletano recomienda que todas aquellas personas para quienes no sea indispensable recurrir al vehículo privado, reduzcan al mínimo su uso en los próximos días para que la contaminación no vuelva a subir y se deba a acudir a restricciones de velocidad en la circulación o, incluso, del cierre al tráfico en el centro.