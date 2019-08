La normativa de la Junta que regula el uso de las piscinas públicas no recoge ningún tipo de reglamentación específica en el tema del topless. La permisividad de esta práctica queda en manos de la ordenanza de los ayuntamientos. Existen capitales de provincia en la comunidad, como Soria, que consienten la práctica del topless en las piscinas públicas de la ciudad.

Otras localidades como Valladolid no contemplan ninguna prohibición en este sentido, por lo tanto se permite esta práctica y no se podrá sancionar. El concejal de deportes, Alberto Bustos indicó que "hoy en día el topless no debe escandalizar a nadie". Bustos indica además que "es habitual en zonas como la playa del Pisuerga" y recuerda que "nunca ha habido ningún tipo de problema con esta situación".

A pesar de que es una práctica normalizada en piscinas y playas de todo el país, todavía existen pueblos en la comunidad que si regulan esta normativa en su ordenanza municipal. Fuenteaguinaldo, un pueblo localizado en la provincia de Salamanca y con alrededor de 700 habitantes, contempla en su ordenanza la prohibición de practicar topless en las piscinas públicas de la localidad. Su alcaldesa, María Lourdes Palos, indica que esta práctica en un pueblo pequeño "puede escandalizar a niños y ancianos".