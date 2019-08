La Corte de Honor procesionará junto a la Hermandad de la Virgen del Prado los días 15 y 22 de este mes, con motivo de las fiestas en honor a la patrona de Ciudad Real. Hasta esa fecha, solo era la Hermandad de la Virgen del Prado formada únicamente por hombres la que tenía un sitio designado en la procesión, y la Corte de Honor estaba mezclada con el resto de fieles tras el paso de la virgen.

No obstante, Francisco Pajarón López, que presidirá por último año la Hermandad de la Virgen del Prado tras ocho años en el cargo, aseguraba que aún no se ha asignado el lugar concreto que ocupará la Corte en la procesión "se decidirá pero todavía no sabemos dónde se pondrá", aunque afirmaba que "lo lógico es que vaya delante de la Hermandad de los hombres" y que aun "hay que hablarlo con ellas".

Como novedades: los cetros de los Hermanos de la Junta Directiva, y los palermos para los hermanos que organizan las procesiones, realizados en orfebrería repujada en plata y oro. Otra nueva adquisición es el cuadro del siglo XIX de la imagen antigua de la patrona, que la Hermandad ha comprado en un anticuario. Y por fin, tras dos año de restauración, el paso de la Virgen ya está totalmente acabado a falta de las tulipas que se cambiarán el próximo año.

Entre los principales actos que se enmarcan dentro de las fiestas en honor a la virgen: los triduos, eucaristías, procesiones y la tradicional caravana blanca que este año se celebrará el 13 de agosto.