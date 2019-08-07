El Unicaja comienza la Liga en Manresa ante el Baxi

El Unicaja iniciará la competición el próximo 25 de septiembre ante el Baxi Manresa como visitante a las 20 horas y debutará en el Martín Carpena tres días después, el 28, frente al Iberostar Tenerife a las 20:30 horas.
La ACB realizó este miércoles el sorteo del calendario que en su primera jornada ofreció estos enfrentamientos.
VALENCIA BASKET CLUB - MORABANC ANDORRA
IBEROSTAR TENERIFE - RETABET BILBAO BASKET
MONTAKIT FUENLABRADA - SAN PABLO BURGOS
CLUB JOVENTUT BADALONA - REAL MADRID
BAXI MANRESA - UNICAJA
UCAM MURCIA CB - COOSUR REAL BETIS
MONBUS OBRADOIRO - BARÇA
KIROLBET BASKONIA - MOVISTAR ESTUDIANTES
HERBALIFE GRAN CANARIA - CASADEMONT ZARAGOZA
Segunda Jornada:
ASADEMONT ZARAGOZA - MONBUS OBRADOIRO
BARÇA - KIROLBET BASKONIA
RETABET BILBAO BASKET - VALENCIA BASKET CLUB
UNICAJA - IBEROSTAR TENERIFE
REAL MADRID - UCAM MURCIA CB
MORABANC ANDORRA - MONTAKIT FUENLABRADA
MOVISTAR ESTUDIANTES - HERBALIFE GRAN CANARIA
SAN PABLO BURGOS - BAXI MANRESA
COOSUR REAL BETIS - CLUB JOVENTUT BADALONA
JORNADA 3 (5 y 6 de octubre):
KIROLBET BASKONIA - UNICAJA
IBEROSTAR TENERIFE - REAL MADRID
VALENCIA BASKET CLUB - COOSUR REAL BETIS
MORABANC ANDORRA - BARÇA
MONTAKIT FUENLABRADA - MOVISTAR ESTUDIANTES
UCAM MURCIA CB - CASADEMONT ZARAGOZA
MONBUS OBRADOIRO - RETABET BILBAO BASKET
CLUB JOVENTUT BADALONA - SAN PABLO BURGOS
BAXI MANRESA - HERBALIFE GRAN CANARIA
JORNADA 4 (12 y 13 de octubre):
BARÇA - VALENCIA BASKET CLUB
REAL MADRID - MONTAKIT FUENLABRADA
HERBALIFE GRAN CANARIA - MORABANC ANDORRA
UNICAJA - CLUB JOVENTUT BADALONA
IBEROSTAR TENERIFE - MONBUS OBRADOIRO
MOVISTAR ESTUDIANTES - BAXI MANRESA
SAN PABLO BURGOS - UCAM MURCIA CB
COOSUR REAL BETIS - CASADEMONT ZARAGOZA
RETABET BILBAO BASKET - KIROLBET BASKONIA