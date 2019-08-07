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Miércoles, 07 de Agosto de 2019

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El Unicaja comienza la Liga en Manresa ante el Baxi

El primer partido lo disputará el 25 de septiembre a las 20 horas y debutará como local el sábado 28 de septiembre contra el Iberostar Tenerife a las 20:30 horas

Málaga

El Unicaja iniciará la competición el próximo 25 de septiembre ante el Baxi Manresa como visitante a las 20 horas y debutará en el Martín Carpena tres días después, el 28, frente al Iberostar Tenerife a las 20:30 horas.

La ACB realizó este miércoles el sorteo del calendario que en su primera jornada ofreció estos enfrentamientos.

VALENCIA BASKET CLUB - MORABANC ANDORRA

IBEROSTAR TENERIFE - RETABET BILBAO BASKET

MONTAKIT FUENLABRADA - SAN PABLO BURGOS

CLUB JOVENTUT BADALONA - REAL MADRID

BAXI MANRESA - UNICAJA

UCAM MURCIA CB - COOSUR REAL BETIS

MONBUS OBRADOIRO - BARÇA

KIROLBET BASKONIA - MOVISTAR ESTUDIANTES

HERBALIFE GRAN CANARIA - CASADEMONT ZARAGOZA

Segunda Jornada:

ASADEMONT ZARAGOZA - MONBUS OBRADOIRO

BARÇA - KIROLBET BASKONIA

RETABET BILBAO BASKET - VALENCIA BASKET CLUB

UNICAJA - IBEROSTAR TENERIFE

REAL MADRID - UCAM MURCIA CB

MORABANC ANDORRA - MONTAKIT FUENLABRADA

MOVISTAR ESTUDIANTES - HERBALIFE GRAN CANARIA

SAN PABLO BURGOS - BAXI MANRESA

COOSUR REAL BETIS - CLUB JOVENTUT BADALONA

JORNADA 3 (5 y 6 de octubre):

KIROLBET BASKONIA - UNICAJA

IBEROSTAR TENERIFE - REAL MADRID

VALENCIA BASKET CLUB - COOSUR REAL BETIS

MORABANC ANDORRA - BARÇA

MONTAKIT FUENLABRADA - MOVISTAR ESTUDIANTES

UCAM MURCIA CB - CASADEMONT ZARAGOZA

MONBUS OBRADOIRO - RETABET BILBAO BASKET

CLUB JOVENTUT BADALONA - SAN PABLO BURGOS

BAXI MANRESA - HERBALIFE GRAN CANARIA

JORNADA 4 (12 y 13 de octubre):

BARÇA - VALENCIA BASKET CLUB

REAL MADRID - MONTAKIT FUENLABRADA

HERBALIFE GRAN CANARIA - MORABANC ANDORRA

UNICAJA - CLUB JOVENTUT BADALONA

IBEROSTAR TENERIFE - MONBUS OBRADOIRO

MOVISTAR ESTUDIANTES - BAXI MANRESA

SAN PABLO BURGOS - UCAM MURCIA CB

COOSUR REAL BETIS - CASADEMONT ZARAGOZA

RETABET BILBAO BASKET - KIROLBET BASKONIA

 

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