Los interinos se alzan contra la Junta

Malestar entre los interinos docentes por la gestión de la Junta de Andalucía en enseñanza. El nuevo gobierno andaluz del PP y Cs, bajo la atenta mirada de VOX, ha provocado que se cree la plataforma 'Juntos Sumamos', formada principalmente por interinos docentes de Infantil y Primaria, que han convocado concentraciones en todas las capitales de provincia este jueves. En Jaén se han manifestado a las puertas de la delegación de educación del gobierno regional. Concentraciones que se prolongarán durante todos los miércoles de este mes de agosto.

Protestan contra los continuos recortes en Educación pública, la supresión de líneas y la instrucción de la Dirección General de Ordenación y evaluación educativa para el próximo curso académico. Cuestiones que supondrán que muchos de estos profesionales no renueven en sus puestos de trabajo.

Hay peticiones concretas tal y como decía una de las interinas jiennenses más afectadas, Lina Pérez, como que no se supriman líneas en la escuela pública a favor de la concertada, la existencia de un segundo maestro o maestra en la etapa de Infantil, la inmediata cobertura de las bajas que se produzcan, la bajada de ratios o un sistema de acceso a la función pública docente transparente y objetivo. Se muestra preocupada por la situación generada para el próximo curso.

"Son toda una serie de irregularidades como, por ejemplo, lo ocurrido recientemente con las vacantes informatizadas que suelen salir en verano y directamente por la que estoy yo perjudicada puesto que tengo 12 años de tiempo de servicio. Llevaba 10 cursos en los que obtenía vacante informatizada y este año ha sido una decepción, porque me voy al paro. Yo y muchísimos compañeros. Esto va a repercutir sin duda en las aulas".

Lina Pérez muestra su indignación porque, tras una reunión en julio mantenida por la plataforma con la viceconsejera de Educación, no se han dado explicaciones creíbles desde la administración regional.

"Que no hay vacantes y no hay vacantes. Ya está. Que se han cerrado líneas" son las pocas explicaciones que se dan desde la Junta de Andalucía. Lina Pérez se queja porque "explicaciones no nos han dado y no se han puesto en contacto con nosotros para ver realmente lo que queremos que es que nos expliquen por qué está pasando realmente esto y por qué se está haciendo esto con la escuela pública. Por qué nos dejan en el paro ahora después de tantos años de estar trabajando". También critica Pérez el incremento horario de la materia de religión y recuerdan la aconfesionalidad recogida en la Constitución de nuestro Estado.