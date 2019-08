Un cartel de toros fantasma

Victoriano del Río parece dispuesto a dar un paso atrás en sus pretensiones de alterar las condiciones del contrato que le une con el Ayuntamiento de Aranda para la organización de la feria taurina. Según publica la plataforma digital Mundotoro, el empresario, después de que hace unos días los informes técnicos municipales confirmaran la ilegalidad que supone, ha renunciado al trueque de cambiar por una novillada la corrida a la que está obligado el martes 17 de septiembre, trasladándola al último domingo de fiestas.

Según este medio digital, la feria la estrenarán Morenito de Aranda, Emilio de Justo y Luis David, el domingo 15 en una primera corrida con toros de Torrealba. Al día siguiente serían Andy Cartagena, Sergio Galán y Leonardo Hernandez los que se enfrentaran a reses de Passanha. El martes, con ganadería de Hermanos García Jiménez, el cartel está compuesto por El Fandi, Ginés Marín y Román. El viernes siguiente está previsto un espectáculo tipo Gran Prix, para finalizar el sábado 21 con toros de Victoriano del Río para Enrique Ponce, Miguel Ángel Perera y Pablo Aguado.

Sin embargo, a fecha de hoy, dice el concejal de Festejos que el Ayuntamiento no tiene ninguna noticia de este cambio. Por tanto, el Ayuntamiento de momento continuará con las gestiones necesarias para poder cobrarse del aval correspondiente las irregularidades contractuales del empresario y no pierda ese dinero, como ha ocurrido con el aval de la feria de 2017, que Victoriano del Río lo ha podido recuperar en una sentencia judicial por un defecto de forma del Consistorio. “Hay un informe de los servicios jurídicos externos que nos explican qué procedimiento llevar precisamente para que no pase lo que entiende el juez en la última sentencia en relación a los avales y habrá que seguir ese procedimiento, por lo que si el cartel no coincide con las obligaciones del contrato está claro que tendrá que presentar el aval y a partir de ahí una vez pasada la feria informar si ha cumplido o no para poder ejecutarlo en las condiciones que nos dicta el juez”, advierte Emilio Berzosa.