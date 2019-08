Ortuño: "O venía al Oviedo o no iba a ningún sitio"

Semana frenética en el Real Oviedo que en apenas dos días ha anunciado la incorporación de tres futbolistas. Después de la presentación de Juanjo Nieto, que tuvo lugar este jueves, hoy le ha tocado el turno a Alfredo Ortuño. El delantero, que llega cedido por parte del Albacete, ya ha podido participar en las últimas sesiones de entrenamiento junto a sus nuevos compañeros y afirmó estar listo para jugar mañana ante el Alavés sus primeros minutos con la elástica azul.

El futbolista ha tenido que renunciar a parte de su sueldo para recalar en el club carbayón y ahora necesita coger el ritmo competitivo una vez que Ramis, técnico del conjunto manchego, no lo ha utilizado en ningún amistoso durante la pretemporada.

"Tengo ganas de volver a disfrutar del fútbol, he recuperado las ganas. Me marco el objetivo de disfrutar y ser feliz en el campo, luego ya llegarán los goles y los puntos", comentó Ortuño.

Las negociaciones entre ambos clubes no fueron sencillas y se dilataron más de la cuenta, pero destacó el murciano que el interés del Oviedo le convenció desde el primero momento: "Las conversaciones que he tenido con Michu me hicieron ilusionarme con el proyecto. La primera o segunda vez que hablé con él le dije que o venía al Oviedo o no iba a ningún sitio. Su llamada me tocó esa fibra para ilusionarme y al final lo hemos conseguido. Siempre tuve las ganas de que se cerrase lo más rápido posible”.

El club devolverá a alguno de sus canteranos al filial

Se espera que llegue algún fichaje más, pero ahora la dirección deportiva también deberá aligerar la plantilla hasta llegar a los 22 efectivos que pretende tener. Además de la rescisión del contrato de Diegui Johannesson, otra fórmula que podría utilizar el club para cuadrar las cuentas será que alguno de los jugadores que este verano firmaron su primera ficha profesional procedentes del Vetusta tengan que jugar de nuevo a las órdenes de Javi Rozada: "Confiamos mucho en los chicos. A todos los que han subido les hemos dado 2 años de contrato. A lo mejor con alguno podríamos 'recalificar' la ficha para que jueguen con el filial y tenerlos cerca", resaltó el secretarió técnico Michu.