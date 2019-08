Mino García: "La transición energética justa es una falacia"

El alcalde de Morcín y vicepresidente de la Asociación de Comarcas Mineras , ACOM- España, Mino García, califica de “falacia” el discurso del gobierno de España sobre la transición energética y asegura que la realidad no se corresponde con el anuncio de ayudas específicas que hizo la ministra Teresa Ribera para los territorios afectados por el proceso de descarbonización. García encabezaba este viernes una delegación de alcaldes mineros que acudieron a la sede del gobierno regional para pedir la mediación del presidente Barbón con el objetivo de desbloquear los proyectos de fondos mineros correspondientes al período 2013-2018, y que están en riesgo de perderse si su tramitación no se completa antes del 31 de diciembre.

La tramitación de los fondos mineros correspondiente a la programación 2013-2018 ha sido –lo es todavía- una carrera de obstáculos. Por un lado, el gobierno de Rajoy decidió unilateralmente dejar sin efecto la transferencia de 250 millones firmados para Asturias y por los que se litiga en los tribunales. Pronto se pronunciará el Tribunal Supremo. Por el otro, el Plan de Estabilidad Presupuestaria que obliga a las administraciones locales, ha detraído 100 millones más como recursos disponibles para los ayuntamientos mineros, al no poder contabilizarlos en sus presupuestos hasta ejecutar unos proyectos que si no se anticipa el dinero podrían quedarse en papel mojado. Eso le pedía hoy al presidente el número dos de ACOM, Mino García: "Vamos a intentar que haya un adelanto de financiación para los proyectos que están presentados desde Asturias y que ya pasaron el filtro de la mesa de cooperación". Les preocupa además que la administración ha retirado su compromiso de redactar los proyectos de los ayuntamientos de pequeño tamaño que no tienen capacidad para hacerlo. García sostiene que hoy "hay ayuntamientos que tienen dificultades con proyectos que suponen cantidades importantes".

Lo cierto es que esos mermados fondos mineros son la única ayuda con que cuentan hoy los alcaldes mineros, porque a tenor de lo dicho por el regidor de Morcín, nada se ha sabido de las prometidas ayudas del Ministerio de Transición Ecológica para garantizar la transición energética justa. "Una falacia" dice. Le incomoda que España se haya puesto a la cabeza de un presupuesto que está suponiendo la pérdida empleo en las comarcas mineras mientras otros países no se han comprometido con al reducción de las emisiones contaminantes. Para Mino García, alcalde de Izquierda Unida, la política del PSOE en este tema ha sido "un error".