Aduriz colgará las botas al final de esta temporada

El ariete internacional del Athletic Club Aritz Aduriz avanzó este viernes en Lezama que esta de 2019-2020, durante la cual cumplirá 39 años, será su última temporada "como profesional".

"Antes de que empecemos con las preguntas quería comunicar que este año será mi último año como profesional, que dejaré el fútbol cuando acabe esta temporada", dijo el delantero donostiarra al iniciar una comparecencia ante los medios.

"Me hace especial ilusión poder dejarlo en el Athletic", aseguró un Aduriz que considera que "decirlo ahora", que se retira al final de este curso, "es evitar las distracciones ajenas para que todos nos podamos centrar en el equipo y en el objetivo del equipo, que es lo que importa".

El goleador rojiblanco espera poder "terminar el año con algo muy bonito y ofrecer a los aficionados algo bonito". "Ojalá", se ilusionó con la nueva temporada.

Aduriz (San Sebastián, 11-02-1981) reconoció que la "decisión" de retirarse "quizás podía haberla tomado el año pasado", pero cree que han sido las "circunstancias" las que "han hecho que sea éste". "Lo he meditado mucho y soy un privilegiado por hacerlo en el sitio que más quiero. Ha sido una decisión tomada con mi familia y estoy orgulloso de hacerlo en el Athletic", ahondó.

"Es algo que tengo claro y poder elegir un final y elegir donde es un privilegio increíble. Me siento en paz conmigo mismo, porque sé que he hecho lo máximo hasta el último día y eso para mi tiene mucho valor", añadió.

"Tendré la oportunidad de irme despidiendo, pero a la vez ir compitiendo, se congratuló también.

A pesar de ello, aseguró que está temporada intentará "dar lo máximo, y más si cabe, para ayudar a que termine lo mejor posible para el Athletic".

También desveló que, aunque "es una decisión muy meditada, no la sabía nadie hasta esta mañana". Y que lo que ha recibido tras darla a conocer fue "mucho apoyo de todo el mundo". "Estoy muy contento por ese cariño que he recibido. Cuando las decisiones tienen sus argumentos y sus bases lo que hay que intentar es apoyarla y es lo que he recibido", explicó.

Aduriz tiene "claro que después de tantos años" va "a tener sentimientos encontrados", pero se siente "muy tranquilo y a gusto" con la decisión tomada y cree que va "a disfrutar de cada momento". "En vez de tener nostalgia, creo que voy a disfrutar de cada entrenamiento, de cada día en San Mames. Me siento muy tranquilo internamente y eso es un valor para mí", reflexionó.

En ese sentido, no ve ningún partido más especial que otros, si bien sí considera que "siempre es un momento muy especial cada partido en San Mamés". "Para mí es un privilegio poder elegir ese final y sobre todo donde es ese final", resumió sus sensaciones.

Aduriz inicia su duodécima temporada en la primera plantilla del Athletic, con la que lleva 390 partidos jugados y 171 tantos marcados que le hacen el sexto máximo goleador de la historia del club bilbaíno.

También estuvo en Primera División dos temporadas en el Mallorca y otras dos en el Valencia después de comenzar su andadura profesional con un año en el Burgos, en Segunda B, y una temporada y medie en el Valladolid, en Segunda, antes del primero de sus dos regresos al Athletic. En cuya cantera se formó.

Además, entre otros muchos logros destacados, Aduriz fue dos veces máximo goleador de la Liga Europa, en los cursos 2015-2016 y 2017-2018, y también dos veces el máximo goleador nacional de LaLiga, las temporadas 2014-2015 y 2015-2016.