Beltrán de Heredia: "Todas las unidades de la Ertzaintza, más de 4.000 ertzainas, estarán operativos durante el G-7"

A quince días para el inicio de la cumbre del G7, que se celebrará los dias 24, 25 y 26 de agosto en Biarritz (Francia), la consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha explicado en 'Hora 14 Euskadi' parte del operativo de seguridad y tráfico que están preparando para la cita. La afección prevista en nuestra comunidad es tal, que, pese a coincidir con un mes tradicional de vacaciones, "se cuenta con todas las unidades de la Ertzaintza: desde la de caninos, vigilancia y rescate, explosivos, brigada móvil, seguirdad ciudadana, investigación...podemos decir que más de 4.000 ertzainas estarán operativos esos dias".

La cifra supone más de la plantilla actual de la policía autónoma, porque, en palabras de la consejera, "la cita va a tener impacto en Euskadi". En primer lugar, en cuanto al tráfico. Seguridad ha informado a aquellos que salían de Francia de vacaciones con destino a Portugal y Marruecos para informarles de las restricciones, ya que esas son las fechas en las que suelen regresar al país galo. "Se ha hecho con paneles informativos, se han repartido 90.000 folletos en zonas de paso, por ejemplo, los ferrys y se ha informado también a los transportistas", ha detallado Beltrán de Heredia.



Seguridad también se prepara para la contracumbre internacional convocada entre los días 21 y 23 en Irun y Hendaya. "Supone", ha explicado la consejera, "la llegada de más gente y por lo tanto demanda de mayor protección ciudadana. Y puede ocurrir que en Francia haya incidentes y nos afecte por la cercanía".

Menos denuncias de agresiones sexuales

Sobre las tres agresiones sexuales denunciadas en las Fiestas de La Blanca en Vitoria y, en general la situación en Euskadi, la consejera ha recurrido a la estadística. "Comparado con el año pasado, no hay más denuncias de agresiones sexuales" y "es un número relativamente pequeño de actos", ha dicho, aunque ha matizado a continuación que "una sola denuncia ya es para preocuparnos".

Estefanía Beltrán de Heredia ha defendido los folletos difundidos por la Ertzaintza y la Policía municipal de Vitoria para prevenir agresiones sexistas en las fiestas. "Este folleto es el tercer año que lo sacamos y no tiene nada extraño, nada que cualquier mujer no haya escuchado en casa y nada diferente de lo que cualquier madre, hermana aconsejamos a cualquier chica y chico que van a salir", ha explicado la consejera que se lamenta de que "ha sido mal entendido. En ningun caso pretende coartar la libertad de las mujeres y no se pone el foco en ellas".

Por último, sobre los homenajes a presos de ETA cuando salen de la cárcel, Beltrán de Heredia pide "reflexionar sobre el valor ético de esos actos, que ofenden tremendamente a las víctimas; lo cual no quiere decir que los familiares no puedan recibir a los presos, pero respetando el sentimiento del resto de las personas".