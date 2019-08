Defensa ordena a Hércules de Armamento el desalojo de la Fábrica de Armas

Hércules de Armamento tiene hasta el 22 de este mes para desalojar la antigua Fábrica de Armas. Esta es la orden emitida en las últimas horas por el Ministerio de Defensa, adelantándose así un mes sobre el último plazo dado a la empresa concesionaria de las instalaciones. La resolución es firme aunque cabe recurso de reposición o un contencioso administrativo. Para ello, Hércules tiene un mes. Ha sido imposible la comunicación con los portavoces de los trabajadores de la empresa. Estos denunciaron en su día a la concesionaria por el impago de sus salarios. Los antiguos empleados despedidos de la Fábrica se congratulan por la orden de abandono de la planta e insisten en que el proyecto de Hércules de Armamento careció desde el principio de contenido industrial.

El Gobierno ya firmó en mayo pasado una orden desalojo basándose en el incumplimiento sistemático del pliego de condiciones de la concesión por parte de Hércules. Entre otras irregularidades, no pagó el canon de explotación. UGT, el sindicato mayoritario en el ex comité de empresa de la Fábrica de Armas, espera que tras cinco años de denuncias sobre un proyecto que califica de "bluf" no sea demasiado tarde.