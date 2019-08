La decisión final se tomará el 13 de agosto

El concejal de recursos humanos del Ayuntamiento de Jaén, Carlos Alberca, se ha reunido este viernes con el Comité de Empresa y la asamblea de trabajadores de la Radio Televisión Pública municipal después del incendio que afectó a las instalaciones el pasado martes. Alberca, en una entrevista en 'Hoy por Hoy Jaén', ha asegurado que se intenta buscar la mejor solución posible para los 45 empleados a la vez que mantenía la propuesta de expediente de regulación de empleo durante un periodo de seis meses aunque se ha mostrado abierto a escuchar las peticiones de la plantilla, entre ellas una ubicación alternativo y posponía la decisión final a la próxima semana.

Ha indicado que si se sigue con "la opción del ERTE, habrá una reunión el próximo 13 de agosto con los representantes sindicales" de CCOO, UGT y CSIF para ir adelantando detalles y aspectos concretos del expediente de regulación. Por otra parte, ha señalado que están esperando a los resultados de la peritación del seguro para concretar los próximos pasos que van a dar, si se puede reconstruir las instalaciones afectadas "o si hay que construir unas nuevas dependencias.

Los trabajadores

Los representantes sindicales en Onda Jaén son Javier Ballesteros, por parte de CCOO, y Lourdes Rivilla, por parte de CSIF. Piden una solución que no sea traumática para la plantilla. Solicitan al equipo de gobierno del PSOE y Cs que tengan sensibilidad con los trabajadores y creen fervientemente que las emisiones de Radio y Televisión podrían volver a realizarse en tan solo quince días utilizando las instalaciones de la Universidad Popular Municipal.

"El concejal está transmitiendo que no nos preocupemos, que lo van a hacer de manera que sea lo menos dolorosa posible para los trabajadores. Pero nosotros, evidentemente, lo único que defendemos es la reubicación del personal temporalmente. No contemplamos de ninguna forma, ni vamos a estar de acuerdo, en que se lleve a cabo el expediente de regulación de empleo", decía Ballesteros. Por su parte, Lourdes Rivilla aseguraba que habría que buscar "un sitio donde comenzar a trabajar, como por ejemplo la Universidad Popular Municipal que ya cuenta con medios para ello y cuando se haga el peritaje que aún no se ha hecho. Por tanto, no puedes aventurarte a decir que somos inservibles y que no podemos trabajar".

La oposición

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Javier Márquez, exigía al equipo de gobierno que se mantenga el servicio público de Onda Jaén. Decía que no se puede perder la Radio Televisión Municipal "por una simple cuestión de falta de acción ante un problema como, en este caso, un incendio". Cree que la solución "no es encogerse de brazos y tomar la salida de en medio", proponiendo un ERTE o la extinción de los contratos. Considera que Onda Jaén es patrimonio de los jiennenses y así debe de ser tratado.

Aún a pesar de que no se sabe a ciencia cierta si el material técnico podrá volver a ser utilizable o no, Márquez considera que la solución pasaría, sin lugar a duda, por la reubicación del servicio a otro lugar. "Si el Ayuntamiento de Jaén se ha tirado, desde que entró el alcalde, prometiendo a diestro y siniestro reubicaciones y sedes lo que no es lógico es que a los trabajadores no se le ofrezca. Si el seguro está pagado y la compañía de seguros se va a hacer cargo, los equipos se pueden comprar si están estropeados, porque para eso se paga. Por tanto, no hay motivo a priori para que se suspenda los contratos de trabajo o echarlos a la calle".

Por su parte, la portavoz de Adelante Jaén Lucía Real ahondaba mucho más en el problema generado con el paso de los años en el Ayuntamiento de Jaén. Hace referencia al enorme redimensionamiento de la plantilla municipal ejecutada durante las últimas legislaturas y considera que esta cuestión lastra de forma significativa el problema ocasionado por el incendio en Onda Jaén, puesto que no será tan fácil reubicar a los más de 40 trabajadores del servicio público.

Aun así, mostraba su firme apoyo a la Radio Televisión Municipal y esperaba que el futuro depare un Onda Jaén más libre y menos politizado. "Nosotros no queremos que se pierda, pero queremos que Onda Jaén sea realmente un servicio público, que no sea un servicio que se utilice de manera partidista para hacer propaganda, cada uno, de sus cosas. Que los periodistas y la gente que trabaja en esa entidad tengan libertad de prensa. Nosotros estamos porque se defienda la continuidad de Onda Jaén y el trabajo de estas personas", decía Real.