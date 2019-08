La Plataforma por la Sanidad pública discrepa del Sacyl y alerta de las carencias en Traumatología

La Plataforma por la Sanidad pública de León no comparte la visión optimista de la Junta. Afirman que el sector sanitario sí está padeciendo serios problemas este verano por la falta de personal.

El colectivo se ha concentrado este viernes frente al Hospital para denunciar las carencias en el ámbito sanitario. Discrepan de la última valoración del Sacyl y subrayan que este verano se están repitiendo los contratiempos por falta de médicos.

Ponen como ejemplo el servicio de Traumatología, donde, precisamente, el gerente autonómico aseguraba en las últimas horas que no se había producido ningún problema. Desde la Plataforma no están de acuerdo. Y apuntan que hace pocos días una treintena de pacientes no pudieron ser atendidos por la inexistencia de especialistas.

Reunión en septiembre

Por otro lado, no se sorprenden por los nuevos datos sobre listas de espera publicados por la Junta y que muestran un desequilibrio de casi tres mil pacientes. Señalan que ya venían advirtiéndolo desde hace tiempo.

Además, insisten en reunirse con la nueva consejera en septiembre y solicitar, entre otras cosas, su inclusión en el Consejo de Sanidad del Sacyl.