El Ayuntamiento creará 20 plazas de Policia Local

Se trata de la mayor oferta de empleo público lanzada por el Consistorio linarense en los últimos años. De esa cifra, 17 serán por medio de oposición y tres a través de movilidad.

Desde la Administración Local señalan que con esta medida se satisface una demanda importante del cuerpo policial, el cual había visto mermada su plantilla hasta llegar a una situación límite.

Desde el Equipo de Gobierno, el concejal de Función Pública y Gobernación Interior, Javier Bris, señala que se sigue trabajando para mejorar todos los servicios públicos de la ciudad lo más rápido posible: "Esperamos que en los próximos meses se pueda iniciar ese proceso selectivo. Debido a la afluencia de candidatos, pueden producirse retrasos en la ejecución y en la preparación de dicho proceso. No obstante, vamos a intentar ser lo más ágiles posibles puesto que es una situación que había que atajar con celeridad. Llevabamos muchos años sin una oferta policial y el Cuerpo de Policia de Linares se estaba viendo muy mermado por ello".

Así las cosas, tanto las bases comunes como las específicas de esta convocatoria se encuentran publicadas desde ayer en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén. Javier Bris indica que esta incorporación de 20 plazas no es una solución definitiva ya que, para poder equilibrar del todo la plantilla es necesario sacar más procesos de selección en los próximos años: "Es cierto que la plantilla se equilibrará, pero no es menos cierto que por culpa de esos concursos de méritos que habilitan esas movilidad, es posible que funcionarios que prestan servicios a nuestro Ayuntamiento se nos vayan. No es una solución definitiva, sino que hay que seguir trabajando para mantener la plantilla con el número de efectivos necesario, realizando procesos selectivos en los próximos años para incorporar más policias, de la misma forma que estamos trabajando en procesos selectivos para incorporar otros perfiles. Bien es cierto que la oferta de 20 plazas de Policia llama mucho la atención. No recuerdo, ni hay constancia, de que se haya hecho otro proceso así en el Ayuntamiento. Para un Ayuntamiento mediano o pequeño, es un proceso muy ambicioso."