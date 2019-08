El Ayuntamiento plantea reforzar la seguridad en las casillas de Renfe

Después de que el pasado lunes unos ladrones asaltaran a pedradas la sede de la Asociación provincial de Parkinson, Myriam Martínez, concejala de Bienestar Social, y Jose Luis Roldán, edil de Servicios Públicos e Infraestructuras, visitaron las antiguas casillas ferroviarias. Además de dicho colectivo, en la zona hay otros colectivos relacionados con la salud, así como dependencias municipales. Los dirigentes locales se percataron de varias deficiencias que deben ser solucionadas a la mayor brevedad. Myriam Martínez asegura que ya están trabajando en ello: "Lo que estamos valorando son las distintas opciones que hay. Roldán y yo acudimos en primer momento, para tener una apuesta en común entre todas las asociaciones y nosotros buscando reforzar la seguridad. Hasta el momento no nos habíamos percatado de estas deficiencias".

No solo las casillas presentan problemas. El vallado que las cerca fue de fácil accesibilidad para los ladrones, lo que demostró su insuficiencia como elemento protector. Es por ello que el equipo de Gobierno ha contactado ya con empresas de seguridad para agilizar una reforma de alta necesidad. Según Martínez, ahora mismo, se encuentran a la espera de una proposición en común: "De momento estamos teniendo contacto con algunas empresas de protección de seguridad para ver que tipos de alarmas debemos instalar, así como los problemas particulares de cada casilla. Todavía no tenemos nada. Estamos a la espera de una propuesta en común y de un presupuesto. Queremos agilizarlo, pero no podemos hacerlo de un día para otro".