El PSOE-M quiere una comisión de investigación sobre el caso de Avalmadrid y Ayuso

Ángel Gabilondo, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, ha afirmado este viernes en Hora 14 Madrid, que son partidarios de una comisión de investigación sobre el supuesto trato de favor de Avalmadrid a la familia de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, concediendo un préstamo a su padre que hoy en día no ha sido devuelto.

"Somos partidarios de ir en esa dirección. Tenemos que debatir y elegir cuál es el camino más adecuado, si un pleno monográfico, la comisión de investigación o las dos cosas. Pero tenemos la voluntad de llegar hasta el final para saber qué ha ocurrido con Avalmadrid", ha afirmado Gabilondo.

El portavoz socialista dice estar preocupado por lo que este caso puede significar para la imagen de la presidencia de la Comunidad de Madrid y cree que Ayuso no debería ser investida presidenta. "Pensamos que Ayuso no debe ser investida como presidenta de la Comunidad de Madrid. No es una valoración personal, es una valoración institucional que mantenemos".

Además, ha insistido en que el PSOE se ha enfrentado a un bloqueo para obtener información sobre el préstamo de Avalmadrid. "Hemos hecho muchísimas peticiones para recibir información al respecto, más de 20. Hay dificultades para dar respuestas. Lo que se está es confirmando que es imprescindible ir más allá. No son asuntos familiares, es un asunto institucional", ha recordado Gabilondo en los micrófonos de la Cadena SER.

Gabilondo ha querido mandar un mensaje a Ciudadanos. "Están presumiendo de ser el garante de la pureza de todo lo que ocurra. Pero hemos estado viendo su actitud estos cuatros años y no han sido garantía absolutamente de nada. Más bien, han sido quien ha apuntalado al PP", ha afirmado Gabilondo, que ha señalado a la formación naranja como un partido "clave" en este asunto.

Ciudadanos, sin embargo, ha vuelto a mostrar su apoyo este viernes al acuerdo de Gobierno en Madrid. Su secretario general, José Manuel Villegas, ha dicho que están "tranquilos" porque "si hay un imputado por corrupción se tiene que ir a casa".

Podemos pide un pleno monográfico

El grupo parlamentario de Unidas Podemos ha solicitado este viernes la Mesa de la Asamblea de Madrid la celebración de un pleno monográfico sobre la entidad de crédito Avalmadrid y "las posibles existencias de tratos de favor a miembros del Partido Popular por parte de dicha entidad".

La portavoz de Unidas Podemos, Isabel Serra, ha registrado la solicitud a cinco días del inicio de la investidura de Isabel Díaz Ayuso, que será investida presidenta el miércoles con el apoyo de Ciudadanos y Vox.

La petición de Unidas Podemos se produce después de que Más Madrid plantease ayer una reunión de urgencia al resto de fuerzas para buscar una alternativa a las "sospechas" sobre Isabel Díaz Ayuso.