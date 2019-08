T. Noguera: "Tuve la opción de nombrar al director del Solleric a dedo y escogí un concurso de méritos"

El concejal de Cultura de Palma, Toni Noguera, explica que tuvo la oportunidad de digitar al director del Casal Solleric y que ha optado por un concurso de méritos, porque este sistema "es sinónimo de buenas prácticas y transparencia". Se reafirma en que esta es la mejor manera de nombrar a los responsables públicos aunque evita la crítica directa a su compañera de partido Bel Busquets, que esta semana ha destituido al director del Teatre Principal, Carlos Forteza, y en su lugar a desginado a dedo a Josep Ramón Cerdà. Forteza accedió al puesto de director mediante concurso.

Sobre la hoja de ruta que se ha marcado Noguera para el área de Cultura en esta legislatura, destaca la intención de ampliar las propuestas culturales a barriadas como Son Gotleu, Camp Redó o Pere Garau e incluir algunas de las propuestas en las escuelas.

Sobre los equipamientos culturales, en 2020 se llevará cabo la primera parte de la reforma de la antigua cárcel de Palma. El proyecto incluye que las obras avancen para recuperar el patio de la prisión y en la siguiente fase se reformarían las salas.

El que puede sufrir un retraso es el proyecto de la fábrica de Can Ribas. Noguera no entiende por qué Unidas Podemos en el Consell de Mallorca, a instancia de su grupo municipal en Palma, presentó una propuesta de catalogación. "La fábrica ha estado cerrada desde 1962", se queja Noguera. La decisión de Podemos provoca que en septiembre se tenga que debatir en la Comisión de Patrimonio del Consell de Mallorca. Si la decisión de la mesa es la protección, el Ajuntament se verá obligado a adaptar el proyecto, de manera que la reforma de Can Ribas se retrasaría "sine die".